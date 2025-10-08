به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در پنجمین نشست کارگروه اقتصادی و سرمایهگذاری استان گلستان با تأکید بر حرکت استان در مسیر توسعه اظهار کرد: گلستان امروز در مسیر جدیدی از رشد اقتصادی قرار گرفته و منطقه آزاد اینچهبرون، حضور ایرلاینهای جدید و تقویت زیرساختهای حملونقل از مهمترین محورهای این توسعه است.
وی با اشاره به اهمیت صحت آمارهای اقتصادی افزود: راستیآزمایی آمار اعلامی برای ما اهمیت زیادی دارد و مبنای تصمیمگیریهای اقتصادی استان خواهد بود.
طهماسبی از پیشرفت قابلتوجه پروژه جاده آزادشهر، خوشییلاق، شاهرود پس از دو دهه رکود خبر داد و گفت: این پروژه که سالها تنها ۱۵ درصد پیشرفت داشت، با جذب اعتبارات کافی در دولت چهاردهم شتاب گرفته است.
استاندار گلستان علاجبخشی خلیج گرگان را از مطالبات ملی استان دانست و افزود: بهصورت شبانهروزی پیگیر احیای خلیج گرگان هستیم تا سرنوشت آن شبیه دریاچه ارومیه نشود.
وی همچنین از لزوم انتقال تردد وسایل نقلیه سنگین از محور درونشهری گرگان به کمربندی سرخنکلاته برای کاهش ترافیک خبر داد و گفت: اداره کل راهداری، شهرداری و پلیس راهور باید در این زمینه بهصورت هماهنگ عمل کنند.
طهماسبی با اشاره به بهبود زیرساختهای آب و فاضلاب گلستان اظهار کرد: میانگین اجرای شبکه فاضلاب در کشور ۵۴ درصد است اما در گلستان تنها ۲۲ درصد است .
استاندار گلستان گفت: با پیگیریهای انجامشده و جذب اعتبارات ملی امسال بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان برای جبران این عقبماندگی اختصاص یافته در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۱۰۰ میلیارد تومان بود.
نظر شما