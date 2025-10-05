کمالی: جشنواره روستا و عشایر، فرهنگ و رسوم اصیل اسفندقه رامعرفی می کند

اسماعیل کمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه جشنواره روستا و عشایر اسفندقه یک رویداد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، گفت: این جشنواره ۱۷ مهرماه در بخش دولت آباد اسفندقه با حضور مردم و مسئولان برگزار می شود.

وی این جشنواره را فرصتی بی ‌نظیر برای نمایش ظرفیت‌های غنی فرهنگی، تاریخی و اقتصادی این بخش دانست و افزود: این جشنواره با هدف تقویت هویت محلی و معرفی هرچه بهتر فرهنگ و آداب و رسوم اصیل اسفندقه و همچنین ایجاد نشاط اجتماعی برگزار می شود.

کمالی، محور اصلی جشنواره روستا و عشایر اسفندقه را توجه به چهار رکن هویتی و اصلی منطقه با عنوان «قالی، قلعه، قنات و قرمه» دانست و گفت: این چهار عنصر نمادی از اقتصاد، تاریخ و معیشت مردم این دیار هستند و هر یک نماینده بخشی اساسی از هویت اسفندقه نیز می باشند.

سرپرست بخشداری اسفندقه با اشاره به برنامه ‌های ویژه تدارک دیده شده، بر جنبه ‌های مستندسازی و حفظ میراث منطقه تأکید کرد و افزود: یکی از مهم‌ ترین بخش‌های این جشنواره رونمایی از سند ثبت ملی مدرسه تاریخی اسفندقه خواهد بود که نشان ‌دهنده اهمیت پیشینه آموزشی و فرهنگی منطقه است.

وی با بیان اینکه این مدرسه شاهد نسل ‌ها تعلیم و تربیت بوده و ثبت ملی آن گامی مهم در حفاظت از این میراث ملموس است، بیان کرد: این مراسم رونمایی نه تنها یک اقدام اداری، بلکه نمادی از تعهد مسئولین به حفظ زیر ساخت‌ های فرهنگی گذشته در مسیر توسعه آینده است.

کمالی، با بیان اینکه برای جذب حداکثری مشارکت عمومی و معرفی پتانسیل‌های اقتصادی برنامه ‌های متنوعی در نظر گرفته شده است، گفت: مردم و گردشگران می‌ توانند از برنامه‌های فرهنگی هنری شاد و متنوع، بازی‌ های بومی و محلی مخصوص اسفندقه، معرفی آثار شاخص تاریخی بخش و همچنین امکان خرید مستقیم محصولات کشاورزی، دامی و صنایع دستی در این جشنواره بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه این جشنواره فرصتی برای باز تعریف هویت اسفندقه در سطح منطقه ‌ای و ملی است، اظهار داشت: جشنواره روستا و عشایر اسفندقه روز پنج شنبه ۱۷ مهرماه از ساعت ۸ صبح در دولت‌آباد اسفندقه میزبان علاقمندان و مسئولان خواهد بود.