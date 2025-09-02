ترامپ: چند دقیقه پیش به یک قایق ونزوئلا شلیک کردیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در بحبوحه افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس و اعزام چند ناوشکن موشک‌انداز آمریکایی به آب‌های ونزوئلا، دونالد ترامپ در نشست خبری در کاخ سفید مدعی شد: همین چند دقیقه پیش به یک قایق حامل مواد مخدر که از ونزوئلا حرکت کرده بود، شلیک کردیم؛ خبرو جزئیات آن را خواهید شنید و خواهید خواند.



در روزهای اخیر ارتش آمریکا چند ناوشکن را به بهانه «مبارزه با تهدیدات کارتل‌های مواد مخدر امریکای لاتین» به آب‌های ونزوئلا اعزام کرده است.

نیکلاس مادورو در واکنش به اعزام این ناوشکن‌های آمریکایی گفت که این یک تهدید مضاعف، غیرقابل توجیه، غیراخلاقی و کاملاً جنایتکارانه و خونین است.



رئیس جمهور ونزوئلا افزود: در مواجهه با این فشار نظامی حداکثری، ما حداکثر آمادگی خود را برای دفاع از ونزوئلا اعلام کرده‌ایم. اگر ایالات متحده به ونزوئلا حمله کند، طبق قانون اساسی جمهوری مسلح اعلام خواهیم کرد.