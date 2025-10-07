  1. بین الملل
مادورو از خنثی‌سازی طرح حمله به سفارت آمریکا در کاراکاس خبر داد

رئیس جمهوری ونزوئلا از خنثی‌سازی طرح حمله به سفارت آمریکا در کشورش خبر داد و گفت که اطلاعات این حمله را در اختیار واشنگتن قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، رسانه‌های ونزوئلایی به نقل از نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کردند که دستگاه‌های اطلاعاتی ونزوئلا طرحی را کشف کرده‌اند که هدف آن حمله به سفارت ایالات متحده در کاراکاس بوده است.

مادورو گفت: منابع اطلاعاتی ما از وجود برنامه‌ای برای حمله به سفارت واشنگتن در کاراکاس پرده برداشته‌اند و ما مقام‌های آمریکایی را در جریان جزئیات این توطئه قرار داده‌ایم.

وی افزود که دولت ونزوئلا تمامی اطلاعات مربوط به این طرح را در اختیار واشنگتن قرار داده است.

به گفته رئیس‌جمهور ونزوئلا، شواهد حاکی از آن است که گروهی از افراط‌گرایان و تروریست‌ها قصد داشتند با کار گذاشتن یک بمب، به سفارت آمریکا در کاراکاس حمله کنند.

مادورو به جزییات و نام این گروه هیچ اشاره ای نکرده است.

