۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۳:۴۳

نیویورک تایمز: مذاکرات آمریکا با ونزوئلا قطع شد؛ تنش‌ها شدت می‌گیرد

نیویورک تایمز: مذاکرات آمریکا با ونزوئلا قطع شد؛ تنش‌ها شدت می‌گیرد

یک رسانه آمریکایی از توقف مذاکرات دیپلماتیک آمریکا با ونزوئلا به دستور ترامپ و احتمال تشدید تنش نظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ تلاش‌ها برای دستیابی به توافق دیپلماتیک با ونزوئلا را متوقف کرده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز تشدید درگیری‌های نظامی احتمالی میان دو کشور شود.

این منابع افزودند که ترامپ به فرستاده ویژه خود در مذاکرات با مقام‌های ونزوئلایی دستور داده است تا تمامی تماس‌های دیپلماتیک را متوقف کند.

به گفته نیویورک تایمز، دولت ترامپ چندین طرح نظامی را برای سناریوهای احتمالی در قبال ونزوئلا تدوین کرده است.

یک مقام کاخ سفید نیز در گفت‌وگو با این روزنامه تأکید کرده که ترامپ آماده است از «تمامی ظرفیت قدرت آمریکا» برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به خاک ایالات متحده استفاده کند.

