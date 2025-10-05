به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که مذاکرات با جنبش حماس بسیار موفقیتآمیز بوده و با روند سریعی پیش میرود.
وی افزود: تیمهای فنی بار دیگر روز دوشنبه در مصر گرد هم میآیند تا درباره جزئیات نهایی گفتگو کنند و قرار است که مرحله اول این هفته کامل شود.
ترامپ گفت که در پایان هفته گذشته گفتگوهای بسیار مثبتی با حماس و کشورهای جهان برای آزادی اسرا و پایان دادن به جنگ غزه صورت گرفت.
وی افزود: من همچنان موضوع غزه را دنبال خواهم کرد و زمان عامل تعیینکننده است، در غیر این صورت خونهای زیادی ریخته خواهد شد، چیزی که هیچکس نمیخواهد شاهد آن باشد.
ادعای ترامپ در حالی مطرح شده است که اشغالگران صهیونیست علیرغم درخواستها برای توقف حملات به غزه، برای دومین روز متوالی به نسلکشی خود ادامه داده و در دو روز گذشته ۱۳۱ بار به مناطق مختلف غزه حمله کردند که این حملات ۹۴ شهید بر جا گذاشته است.
ساعتی قبل جنبش حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که هیئتی از این جنبش به ریاست «خلیل الحیه» برای آغاز مذاکرات درباره سازوکار آتشبس بر اساس طرح ترامپ وارد قاهره شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اخیرا طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرد که بر آتشبس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نظامیان صهیونیست به خطوط توافقشده و تشکیل نهادی بینالمللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.
مقاومت فلسطین همانند دو سال گذشته که همواره آمادگی خود را برای آتشبس و پذیرش صلح عادلانه اعلام کرده و چندین بار نیز در میز مذاکره حاضر شده بود، با این طرح به صورت مشروط و توضیح خواستن درباره چند بند آن، موافقت کرده است.
طرح اخیر ترامپ بیش از آنکه بهدنبال صلح واقعی باشد، تلاشی برای رهایی رژیم صهیونیستی از بنبست راهبردی داخلی و خارجی است و نشانههای آن رفتار مقامات کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، میادین ورزشی، دانشگاهی و حقوقی با این رژیم است.
