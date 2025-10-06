صمصامی: حذف صفر از پول ملی در ایران ضرورتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: به طور کلی در ارتباط با حذف صفر از پول ملی سیگنالهای مختلفی مطرح میشود و تجربه کشورهایی که از تورمهای سنگین رنج بردهاند نشان میدهد این اقدام تنها در شرایط خاص و برای مدیریت بحران صورت گرفته است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف اظهار داشت: آلمان از جمله کشورهایی بود که در دورهای به شدت از تورم رنج میبرد و لحظه به لحظه قیمتها در آن افزایش پیدا میکرد.همچنین کشورهای دارای تورمهای سهرقمی مانند ترکیه، روسیه و دیگر کشورها نیز ناچار شدند برای مدیریت وضعیت اقتصادی خود به حذف صفر از پول ملی روی بیاورند.
صمصامی یادآور شد: ایران تنها در سال ۱۳۲۰ به واسطه اشغال متفقین تورم سهرقمی را تجربه کرده و پس از آن هیچگاه چنین شرایطی را پشت سر نگذاشته است. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی را تجربه کرده اما هرگز به مرز تورم سهرقمی نرسیده است.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: برخی معتقدند که حذف صفر از پول ملی به افزایش کارایی اسکناس منجر میشود، اما در شرایطی که استفاده از اسکناس در کشور بسیار محدود و بیشتر مبادلات از طریق پول الکترونیکی و اعتباری انجام میشود، این استدلال چندان منطقی به نظر نمیرسد.
وی تصریح کرد: کسانی که معتقدند با حذف صفر، حیثیت پول ملی احیا خواهد شد، درک درستی از واقعیتهای اقتصادی ندارند. حیثیت پول ملی تنها با تقویت ارزش آن، کاهش قیمتها، افزایش تولید و رشد بهرهوری احیا میشود و حذف صفر راهکار مؤثر و پایداری در این زمینه نیست.
