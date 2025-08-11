حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثرات حذف چهار صفر از پول ملی، اظهار کرد: این لایحه قبلاً در مجلس تصویب شده بود و در سال ۱۳۹۸ به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت. سپس لایحه به مجلس بازگشت و توسط رئیس جمهور وقت، متوقف شد، اما اخیراً مسعود پزشکیان نامه‌ای ارسال کرد تا ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رفع و موضوع به جریان بیفتد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سه استدلال اصلی بانک مرکزی برای حذف ۴ صفر از پول ملی را تشریح کرد و گفت: اول اینکه حذف صفرها می‌تواند حیثیت پول ملی را بازگرداند، دوم کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و سوم تسهیل معاملات و مبادلات بود.

وی این استدلال‌ها را نقد کرد و گفت: اول اینکه حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تأثیری روی متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید، رشد اقتصادی یا کاهش تورم ندارد. اساساً حیثیت پول ملی با حذف صفرها بازنمی‌گردد، بلکه حیثیت پول ملی با تقویت پول ملی از طریق رشد اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل می‌شود.

دومین استدلال بانک مرکزی درباره کاهش هزینه چاپ اسکناس بود که صمصامی آن را نیز رد کرد و توضیح داد: چاپ اسکناس هزینه‌های خاص خودش را دارد. حذف صفر یعنی فقط شکل اسکناس تغییر می‌کند و شما در نهایت باید اسکناس جدید چاپ کنید، پس هزینه چاپ اسکناس چندان کاهش پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره استدلال سوم بانک مرکزی، گفت: با گسترش پول‌های الکترونیکی و کارت‌های اعتباری، عملاً بخش بزرگی از معاملات به صورت نقدی نیست و حذف صفرها تأثیر قابل توجهی در تسهیل مبادلات ندارد.

صمصامی درباره آثار اقتصادی حذف ۴ صفر از پول ملی، بیان کرد: حذف چهار صفر ممکن است حتی تورم‌زا هم باشد، زیرا وقتی قیمت‌ها گرد می‌شوند، معمولاً به سمت بالا می‌روند و این به مردم هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند. بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که زمانی که صفرها حذف شود، قیمت‌ها به همان نسبت کاهش پیدا کنند. مثلاً کالایی که ۱۰ هزار ریال بوده، پس از حذف صفرها به یک ریال تبدیل می‌شود اما ممکن است این قیمت‌ها گرد شده و به دو ریال یا یک و نیم ریال برسد و این به معنای افزایش هزینه برای مردم است.

وی درباره روند بررسی این لایحه در مجلس، گفت: این لایحه به صحن مجلس می‌رود و در صورت تصویب نهایی، برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و پس از تأیید از سوی شورای نگهبان، اجرا خواهد شد.

گفتنی است، روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که موضوع حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب شد. بر این اساس، واحد پول رسمی کشور «تومان» و «قران» خواهد بود. این طرح در زمان اجرا برای مردم تبیین می‌شود و مدتی دو واحد پولی به صورت همزمان وجود خواهد داشت تا فرآیند اجرا کامل شود.