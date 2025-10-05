  1. سیاست
صمصامی: حیثیت پول ملی با حذف صفر احیا نمی‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حیثیت پول ملی با حذف صفر احیا نمی‌شود، بلکه با تقویت ارزش واقعی پول ملی بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی)، گفت: گفته شد که در برخی از کشورها این کار انجام شده است اما کشورهایی که اقدام به حذف صفر کردند، با تورم‌های بسیار بالا مواجه بودند، تورم‌های سه‌رقمی و حتی بالاتر از سه‌رقمی اما در کشور ما، حتی در سال ۱۳۲۰ نیز تورم ما به چنین سطحی نرسیده و هرگز تورم سه‌رقمی ۱۱۰ درصدی نداشته‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کارآمد کردن اسکناس به عنوان هدف دیگر حذف ۴ صفر از پول ملی مطرح شد، اما امروز، کدام یک از نمایندگان مجلس از اسکناس برای معاملات خود استفاده می‌کنند؟

وی ادامه داد: موضوع ما اصلاً کارآمد کردن اسکناس نیست، چرا که اکنون پول‌های اعتباری و ابزارهای الکترونیکی مانند کارت‌های بانکی جایگزین اسکناس شده‌اند.

صمصامی بیان کرد: همچنین گفته شد که حذف صفر باعث افزایش پرستیژ پول ملی می‌شود، اما اگر قرار است پرستیژ و حیثیت پول ملی با حذف صفر بالا برود، چرا به جای ۴ صفر، پنج صفر حذف نکنیم که پرستیژش بیشتر شود؟! پرستیژ پول ملی با حذف صفر احیا نمی‌شود، بلکه با تقویت ارزش واقعی پول ملی بازمی‌گردد.

صمصامی متذکر شد: حیثیت پول ملی زمانی از بین رفت که سال گذشته نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید و اکنون هم در مسیر ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است؛ در چنین شرایطی، حذف صفر از پول ملی هیچ تأثیری در بازگشت قدرت و اعتبار آن ندارد. اولویت ما باید تقویت پول ملی باشد، نه حذف چند صفر از آن.

