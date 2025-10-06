  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۵

پیام وزیر امور خارجه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

پیام وزیر امور خارجه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

وزیر امور خارجه در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به کارکنان خودم فرماندهی انتظامی کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی این روز را به کارکنان خودم فرماندهی انتظامی کشور تبریک گفت.

وی در این پیام تاکید کرد: با وجود محدودیت‌ها، فشارها و تهدیدات متعدد برای ایجاد ناامنی، فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی با تعهدی راسخ و جان‌فشانی‌های بی‌وقفه، در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند و نقش مهمی در مقابله با این چالش‌ها ایفا می‌کنند.

هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی است برای تقدیر از ایثار و شجاعت این عزیزان که مایه ثبات و آرامش جامعه‌اند.

هفته نیروی انتظامی گرامی باد.

کد خبر 6612928
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها