پیام وزیر امور خارجه به مناسبت هفته نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی این روز را به کارکنان خودم فرماندهی انتظامی کشور تبریک گفت.
وی در این پیام تاکید کرد: با وجود محدودیتها، فشارها و تهدیدات متعدد برای ایجاد ناامنی، فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی با تعهدی راسخ و جانفشانیهای بیوقفه، در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند و نقش مهمی در مقابله با این چالشها ایفا میکنند.
هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی است برای تقدیر از ایثار و شجاعت این عزیزان که مایه ثبات و آرامش جامعهاند.
هفته نیروی انتظامی گرامی باد.
