جنگ ۱۲ روزه از نگاه اساتید حوزه علمیه در کتاب «نبرد تمدنی ما»

کتاب «نبرد تمدنی ما» تبیینی پیرامون جنگ دوازده روزه ایران و رژیم صهیونیست رونمایی می‌شود.

به مناسبت دومین سالگرد طوفان‌الاقصی رونمایی از کتاب «نبرد تمدنی ما» تبیینی پیرامون جنگ دوازده روزه ایران و رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود.

این اثر حاصل تلاش جمعی از روحانیون و اساتید دانشگاه و حوزه علمیه است که از سوی موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی به چاپ رسیده است.

در مراسم رونمایی این کتاب جت الاسلام عالم‌زاده نوری معاونت تهذیب و تربیت حوزه علیمه قم، حجت‌الاسلام احمد رهدار مدیریت مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان مدیریت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام‌ رضا(ع)، حجت‌الاسلام فلاح شیروانی مدیریت مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی و حجت‌الاسلام علی مهدیان نویسنده کتاب طرح کلی مقاومت حضور دارند و سخنرانی می کنند.

این نشست روز سه شنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ به صورت مجازی و از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/saman۲/moavenin برگزار می شود و علاقه مندان می توانند در این نشست شرکت کنند.

