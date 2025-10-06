به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضا دوست شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی کتاب «نامه و باران و نور» که با حضور علاقه‌مندان و فعالان حوزه ادبیات در تالار فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد به اهمیت و جایگاه نامه‌های مولانا در درک عمیق‌تر فلسفه و جهان‌بینی این شاعر و عارف بزرگ پرداخت.

مشاور استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت مطالعه جامع و دقیق آثار مولانا و متون مرتبط با او، افزود: برای فهم درست مثنوی و غزلیات مولانا باید علاوه بر متون اصلی، معارف بهور، معارف محقق، مقالات شمس تبریز و سایر آثار مرتبط نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین به کم‌توجهی به نامه‌های مولانا اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۷۰ تاکنون هیچ تصحیح و چاپ جدیدی از نامه‌های مولانا منتشر نشده که این موضوع نشان‌دهنده مهجور بودن این بخش مهم از آثار مولانا است.

رضادوست خاطرنشان کرد: در نسخه‌های موجود، اشعار و نکات ظریفی وجود دارد که نیازمند بازخوانی، استخراج و تدوین دقیق است.

مشاور استاندار خراسان رضوی در خصوص فرآیند تدوین این اثر اظهار کرد: تدوین این نامه‌ها نوعی کارگردانی دوم است که با بهره‌گیری از تصاویر و نگاهی تازه می‌تواند دریچه‌های متعددی به جهان مولانا باز کند.

وی تأکید کرد: نامه‌های مولانا برخلاف تصور رایج، خطاب به مخاطبان خاصی نیست بلکه به تمام اعصار و جهانیان فرستاده شده است.