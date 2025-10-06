قدسی:«نامه و باران و نور» فرصتی برای بازشناسی میراث ادب کهن فارسی است

به گزارش خبرنگار مهر، عابس قدسی شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی کتاب «نامه و باران و نور» که با حضور جمعی از علاقه‌مندان و فعالان حوزه ادبیات و نشر در سالن فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، به ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های نشر خود پرداخت و به چالش‌های حوزه نشر شعر در سال‌های اخیر اشاره کرد.

مدیر کافه کتاب آفتاب مشهد اظهار کرد: پس از سال‌ها تجربه در حوزه کتابفروشی، در سال ۱۳۸۷ تصمیم گرفتیم وارد عرصه نشر شویم و تمرکز خود را بر انتشار آثار شعر جوان قرار دادیم. اولین کتاب منتشر شده توسط ما متعلق به یکی از شاعران جوان بود که اکنون به عنوان شاعر طنزپرداز شناخته می‌شود.

وی افزود: در طول این سال‌ها حدود ۴۵ تا ۵۰ عنوان کتاب شعر را منتشر کرده‌ایم و آثار شاعران برجسته‌ای از نقاط مختلف کشور مانند تهران، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و جنوب ایران را به مخاطبان معرفی کرده‌ایم.

قدسی چالش‌های مهمی را در حوزه نشر شعر برشمرد و گفت: یکی از دلایل سخت شدن فعالیت در این عرصه، گسترش حضور شاعران جوان در فضای مجازی و انتشار فوری آثارشان است. همچنین سهل‌انگاری برخی ناشران در انتخاب آثار باعث شده تا کتاب‌های بی‌کیفیت و فاقد محتوا به بازار عرضه شوند.

مدیر کافه کتاب آفتاب مشهد با تأکید بر پیوند عمیق خود با ادبیات کلاسیک فارسی، ابراز کرد: علاقه من به ادبیات کلاسیک، ما را بر آن داشت تا مجموعه‌ای از آثار فاخر را بازنشر کنیم که از جمله آن‌ها می‌توان به غزلیات حافظ بر اساس نسخه قزوینی اشاره کرد که با دقت و پژوهش استاد علی باقریان آماده شده است.

وی به اهمیت طراحی بصری کتاب‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در بسیاری از کتاب‌های نفیس امروز، بی‌نظمی و بی‌سلیقگی در طراحی به چشم می‌خورد که باعث کاهش رغبت خوانندگان به مطالعه می‌شود. ما تلاش کرده‌ایم تا مجموعه‌های خود را با طراحی دقیق و زیبا عرضه کنیم.

قدسی با اشاره به ویژگی‌های اثر گفت: پس از مطالعه این کتاب، متوجه جذابیت ویژه‌ای در آن شدم؛ به‌ویژه در شرایط زندگی پرشتاب امروز که افراد معمولاً به دنبال دستاوردهای سریع هستند و مطالعه از این قاعده مستثنی نیست. امیدوارم اهل فرهنگ و ادب این اثر را بپسندند و در صورت داشتن نقد و نظر، ما را در ارتقاء کیفیت آن یاری کنند.

مدیر کافه کتاب آفتاب مشهد افزود: این کتاب بخشی از مجموعه‌ای است که تحت عنوان «دینه» منتشر می‌شود و هدف آن معرفی نمونه‌های برجسته‌ای از میراث ادب کهن فارسی است. امیدواریم این مجموعه به بخشی از کتابخانه اهالی ادبیات تبدیل شود و بتوانیم با همراهی فرهیختگان، میراث نیاکان را بهتر به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی درباره نام این مجموعه بیان کرد: ««دینه» به معنای دیروز و دیروزی است و این بنیاد تلاش دارد داشته‌های فرهنگی و ادبی گذشته را با نیازهای روزگار معاصر هماهنگ سازد.