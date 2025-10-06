گرایلی: فرهنگ و هنر نقش راهبردی در عرصه های سیاسی و اجتماعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گرایلی شامگاه یکشنبه در آیین رونمایی از کتاب «نامه و باران و نور» که در تالار فردوسی جهاد دانشگاهی برگزار ش ، با اشاره به نقش پررنگ فرهنگ در تحولات امروز، اظهار کرد: در زیست معاصر، بسیاری از رفتارها و کنش‌های روزمره انسان، می‌توانند در قالب یک کنش سیاسی تفسیر و معنا شوند.

مدیر روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در ادامه به تجربه‌ای فرهنگی از سفر خود به پاکستان اشاره کرد و گفت: در شهر کراچی، خیابانی با عنوان «شاهراه ایران» وجود دارد که نام آن با حروف فارسی نوشته شده است. این نشانه‌ای روشن از پیوندهای ریشه‌دار و تاریخی فرهنگی میان ایران و پاکستان است.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از جلسات برگزارشده با حضور استاندار ایالتی و برخی فعالان اقتصادی پاکستانی، فضای گفتگو فراتر از مباحث تجاری پیش رفت و به بحث‌های ادبی و فرهنگی کشیده شد. در آن نشست، اشعار شاعرانی چون حافظ و اقبال لاهوری خوانده شد که فضای خاصی را رقم زد و احساس می‌شد در بستر فرهنگی آشنایی حضور داریم که کاملاً با ما نسبت دارد.

گرایلی همچنین با یادآوری خاطره‌ای از استاد محمدرضا شفیعی کدکنی افزود: استاد همواره بر جایگاه والای فرهنگ خراسان تأکید داشتند. امروز نیز باید پذیرفت که سرمایه‌های فرهنگی این خطه می‌توانند نقشی مهم و مؤثر در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی ایفا کنند.

مدیر روابط عمومی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم بازنگری در نگاه‌ به مقوله‌های فرهنگی اظهار کرد: نباید هنر، ادبیات و فرهنگ را صرفاً ابزاری برای سرگرمی یا گریز از واقعیت تلقی کرد؛ این‌ها ظرفیت‌هایی هستند که در صورت بهره‌برداری درست، می‌توانند به مثابه ابزارهای تحول‌آفرین در جامعه عمل کنند.

وی با انتقاد از نگاه صرفاً سازه‌محور به پیشرفت و توسعه گفت: متأسفانه گاهی فقط ساخت یک جاده یا ساختمان به عنوان فعالیت مؤثر شناخته می‌شود، در حالی‌ که مفهوم‌سازی فرهنگی و شکل‌دادن به زیرساخت‌های نرم، به همان اندازه بلکه بیشتر اهمیت دارد. ممکن است مرتفع‌ترین برج‌ها را بسازیم، اما اگر نتوانیم در فضای فرهنگی خود تنفس کنیم، آن سازه‌ها معنا و روح نخواهند داشت.

گرایلی بر ضرورت تقویت مناسبات فرهنگی و سیاسی میان ایران و کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان تأکید کرد و افزود: این پیوندها، سرمایه‌های راهبردی هستند که باید با جدیت بیشتری حفظ و توسعه یابند.

مدیر روابط عمومی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی نهفته در زبان و رفتارهای روزمره اجتماعی گفت: فرهنگ و هنر باید در سطوح مدیریتی جاری و تثبیت شود.

وی با اشاره به کتاب «نامه و باران و نور» تألیف سعید، افزود: این اثر برای من صرفاً یک کتاب نیست، بلکه تجربه‌ای زیسته است؛ تجربه‌ای که به‌خوبی با زیست فرهنگی ما در دستگاه‌های اجرایی پیوند خورده و کارویژه‌های معناداری را در عرصه مدیریتی نیز ارائه می‌دهد.

گرایلی در ادامه با طرح این پرسش که «مولانا امروز برای ما چه پیشنهادی دارد؟»، تصریح کرد: میراثی مانند مولانا تنها برای خواندن و لذت بردن نیست، بلکه می‌تواند راهبردی برای زندگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امروز ما باشد.

مدیر روابط عمومی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: یکی از آسیب‌های جدی در نگاه مدیریتی امروز، تمرکز صرف بر سازه‌ها و پروژه‌های فیزیکی است، در حالی‌ که ساختارهای فرهنگی و مفهوم‌سازی‌های نرم نیز باید در کنار این زیرساخت‌ها مورد توجه جدی قرار گیرند. فرهنگ، همان عنصری است که می‌تواند به سیاست، اجتماع و حتی اقتصاد عمق ببخشد.