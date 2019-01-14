محسن جهانشیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد همدان در اولین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور اظهار داشت: استان همدان در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در میان ۳۲ استان در رتبه ۱۵ جدول اهدای مدال قرار گرفت که عملکرد خوبی برای ورزش استان همدان است.
وی افزود: ورزشکاران ما در این المپیاد ۱۰ مدال طلا، ۵ نقره و ۱۴ مدال برنز و در مجموع ۲۹ مدال کسب کردند که جای تقدیر دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به برگزاری آئین تجلیل از مدالآوران همدانی در اولین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور گفت: همچون سایر استانها ما نیز برای تشویق ورزشکاران خود در آینده نزدیک طی مراسمی از این مدالآوران تقدیر خواهیم کرد.
جهانشیر خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم جزو وظایف ما است و برنامهریزیهای لازم صورت گرفته و بهزودی این مراسم برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز سفرهای شهرستانی خود پیرامون بررسی مشکلات بیان کرد: اولین سفر شهرستان ما فامنین بود که از پروژههای ورزشی در دست احداث این شهرستان بازدید کردیم و مشکلات ورزش این شهرستان را نیز موردبررسی قراردادیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: سعی میکنیم در یک بازه زمانی اندک کل شهرستانهای استان همدان را با همین منوال بازدید داشته باشیم تا با یک برنامه بسیار جامع بتوانیم ورزش استان را به پویایی لازم برسانیم.
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