تأکید معاون قضایی استان سمنان بر «پیشگیری میدانی» از جرم در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، زینالعابدین حسام ظهر دوشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم میامی به میزبانی دادگستری شهرستان گفت: پیشگیری از وقوع جرم، زمانی اثربخش است که مبتنی بر شناخت میدانی و همکاری همهجانبه دستگاهها و نهادهای مردمی باشد.
وی با بیان اینکه این نشست با هدف بررسی میدانی وضعیت جرایم و چالشهای موجود در حوزههای مختلف پیشگیری برگزار شده است، افزود: ارزیابی دقیق وضعیت جرایم و تدوین راهکارهای اجرایی برای کاهش آنها در شهرستان میامی پیگیری میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت اتخاذ تصمیمهای بومی و متناسب با شرایط هر منطقه گفت: پیشگیری از وقوع جرم، زمانی اثربخش است که مبتنی بر شناخت میدانی و همکاری همهجانبه دستگاهها و نهادهای مردمی باشد. هدف از حضور در این نشست، بررسی دقیق وضعیت جرایم بهویژه در زمینه سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، سرقت احشام، جرایم مربوط به مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن است.
حسام با تأکید بر اینکه پیشگیری نیازمند نگاه جامع، همافزایی نهادی و مشارکت مردم است، افزود: شناخت دقیق بسترهای وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، زمینهساز تدوین برنامههای کارآمد برای کنترل و کاهش جرایم در سطح شهرستان خواهد بود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطعانه و بازدارنده با مجرمین حرفهای و خطرناک تصریح کرد: سارقانی که امنیت عمومی جامعه را خدشهدار میکنند و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای سازمانیافته فعال در این حوزه، باید با اشد مجازات و در چارچوب قانون مورد پیگرد و برخورد جدی قرار گیرند. این اقدامات علاوه بر تأمین امنیت عمومی، نقش مهمی در پیشگیری از تکرار جرم و بازدارندگی اجتماعی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری نشستهای تخصصی، نظارت میدانی مستمر و پیگیری اجرای مصوبات، اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را که مورد تأکید ریاست کل دادگستری استان است، هدفمندتر و اثربخشتر خواهد کرد.
