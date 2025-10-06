پیگیری وصول معوقات بانکی از بدهکاران دانه درشت با تلاش دادگستری گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از بازگشت حدود ۱۰۵ میلیارد تومان به چرخه تسهیلات بانکی گلستان خبر داد و گفت: این مبلغ با تلاش های کمیته پیگیری مطالبات بانکی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ از بدهکاران کلان بانکی پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت.

وی افزود: لیست بدهکاران کلان بانکی به تفکیک هر بانک ، اخذ و در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور مدیران بانک‌های مربوطه، ساز و کار و زمان بازپرداخت این تسهیلات، تعیین می شود.

آسیابی، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسانی که تسهیلات اشتغالزایی و تولید را در جای دیگر هزینه کردند در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.

وی افزود: وصول معوقات بانکی در راستای کمک به رونق اقتصاد و بازگشت پول به بانک‌ها برای تزریق تسهیلات به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۴۱ میلیارد تومان از مطالبات بانکی وصول شد .