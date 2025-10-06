  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

پیگیری وصول معوقات بانکی از بدهکاران دانه درشت با تلاش دادگستری گلستان

پیگیری وصول معوقات بانکی از بدهکاران دانه درشت با تلاش دادگستری گلستان

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان از پیگیری وصول معوقات بانکی از بدهکاران دانه درشت در گلستان خبر داد و گفت: حدود ۱۰۵ میلیارد تومان به چرخه تسهیلات بانکی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از بازگشت حدود ۱۰۵ میلیارد تومان به چرخه تسهیلات بانکی گلستان خبر داد و گفت: این مبلغ با تلاش های کمیته پیگیری مطالبات بانکی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ از بدهکاران کلان بانکی پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت.

وی افزود: لیست بدهکاران کلان بانکی به تفکیک هر بانک ، اخذ و در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور مدیران بانک‌های مربوطه، ساز و کار و زمان بازپرداخت این تسهیلات، تعیین می شود.

آسیابی، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسانی که تسهیلات اشتغالزایی و تولید را در جای دیگر هزینه کردند در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.

وی افزود: وصول معوقات بانکی در راستای کمک به رونق اقتصاد و بازگشت پول به بانک‌ها برای تزریق تسهیلات به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۴۱ میلیارد تومان از مطالبات بانکی وصول شد .

کد خبر 6613712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها