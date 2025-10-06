۴ موزه جدید در ۴ شهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه‌های دفینه گفت: آیین افتتاح ۵ مجموعه فرهنگی و هنری در موسسه موزه های بنیاد مستضعفان را در روز گذشته با دستور آقای دهقان رییس موزه های دفینه برگزار کردیم.

وی گفت: اولین موزه های افتتاح شده، موزه هزاره های هنر در کیش است با رونمایی از بیش از ۳۲۰ اثر فاخر در سبک ها و مقاطع مختلف تاریخی که برای اولین بار در معرض دید علاقه مندان و مردم قرار گرفته است این موزه در بنای ارزشمند تاریخی به وسعت ۹۰۰ متر مربع آماده و افتتاح شد.

وی افزود: موزه دوم افتتاح شده، فاز سوم موزه خودروهای کلاسیک بود که با آماده سازی و مرمت ۷۵ خودروی کلاسیک ارزشمند ، برای اولین بار در معرض دید علاقه مندان و مردم قرار گرفت.

سلیمانی بیان کرد: موزه سوم، نگاره های هنر است که با استفاده از نقاشی ها و سرامیک و کاشی های ارزشمند به تعداد ۷۸ عدد برای اولین بار در معرض دید قرار دارد.

وی ادامه داد: موزه چهارم آرایه های هنر در پردیس رامسر با ۲۰۰ اثر ارزشمند در حوزه جواهرآلات و تزئینات در بازه تاریخی سه هزار و ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تا ۵۰۰ سال قبل است که برای اولین بار در معرض نمایش قرار گرفت.

کتابخانه تخصصی دفینه با استفاده از نسخ ارزشمند تاریخی، از ۱۳۰ سال قبل تا کنون در حوزه هنر، تاریخ و باستان شناسی و موضوعات مرتبط از خزانه مرکزی به تعداد ۷۵۰۰ جلد برای اولین بار مرمت و در پردیس موزه ای دفینه قابل استفاده شد.