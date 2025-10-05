  1. جامعه
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

برگزاری ویژه برنامه کودکانه «باغ قصه‌ها» در موزه ملی ملک

برگزاری ویژه برنامه کودکانه «باغ قصه‌ها» در موزه ملی ملک

کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت روز جهانی کودک ویژه برنامه «باغ قصه‌ها» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت روز جهانی کودک ویژه برنامه «باغ قصه‌ها» را برگزار می‌کند.

این برنامه ویژه کودکان در بخش‌های متنوع و جذاب، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، ۱۴ و ١٦ مهرماه ١٤٠٤، از ساعت ۹ تا ١٦، در کتابخانه و موزه ملی ملک در پایتخت، اجرا می‌شود.

«چمدان قصه‌گویی»، «نمایش عروسکی»، «اوریگامی»، «بازی مار و پله»، «کلیله و دمنه»، «نمایش سایه»، «کارگاه تمبر و نامه» و «کارگاه چاپ قلمکار»، از جمله عناوین بخش‌های گوناگون این ویژه برنامه است.

شرکت در این برنامه‌ها برای کودکان رایگان است و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۷۵۱۲۹۱ تماس بگیرند.

گفتنی است، کتابخانه و موزه ملی ملک توسط حاج حسین آقا ملک در سال ۱۳۱۶ شمسی، وقف بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) شده است و در حال حاضر به نشانی «تهران، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان سی‌تیر، خیابان یارجانی، خیابان ملل متحد(میدان مشق)»، پذیرای اقشار و گروه‌های سنی مختلف است.

فاطمه کریمی

