به گزارش خبرگزاری مهر، به همت ستاد گردشگری شهرداری تهران و معاونت بین الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران هیئتی دیپلماتیک از موزه آبگینه و سفالینه های ایران دیدن کردند.

موزه آبگینه و سفالینه در خیابان سی تیر، اولین موزه شیشه و سفال ایران محسوب می‌شود. این موزه در خانه قوام السلطنه نخست وزیر احمد شاه قاجار و حکومت پهلوی قرار دارد که از خانه‌ های تاریخی تهران و از آثار ملی به شمار می‌رود.

کلیسای حضرت مریم دومین مکانی بود که مورد بازدید هیئت‌ دیپلماتیک قرار گرفت. این کلیسا در سال ۱۳۱۷ و همزمان با افزایش ساکنان ارامنه پایتخت ساخته شد و در سال ۱۳۲۴ به نام کلیسای حضرت مریم تقدیس شد. در این مکان موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان نیز واقع شده است.

این هیئت دیپلماتیک در سومین بازدید خود از نیایشگاه (آتشکده) آدریان تهران دیدن کردند. این بنا در آذرماه ۱۲۹۶ خورشیدی با کمک زرتشتیان تهران، یزد، کرمان، شیراز و کاشان گشایش یافت.

این هیئت سپس از کنیسه حیم که موزه ملی کلیمیان و اولین موزه کلیمیان ایران است، بازدیدی به عمل آوردند.

ساختمان این موزه در سال ۱۲۹۲ به عنوان موزه نیایش کلیمیان ایران احداث شده است.

امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در حاشیه این بازدیدها اظهار کرد: بازدید و تور امروز، دوازدهمین تور دیپلمات های سفارتخانه های واقع در ایران از سال ۱۴۰۲ است که بازخوردهای خوبی در معرفی جاذبه های گردشگری تهران به جهانیان داشته است.

وی افزود: با انجام این تورها، دیپلمات های سفارتخانه ها به نوعی به سفیران تهران در کشورهای خود تبدیل می شوند و آنها در این بازدیدها با هویت تاریخی و فرهنگی و قدمت شهر تهران آشنا می شوند.

قاسمی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تبدیل ستاد گردشگری به سازمان، شرکت یا اداره کل گردشگری گفت: قرار است لایحه تشکیل شرکت گردشگری تفریحی میلاد تهران به صحن آورده شود و منتظر تصمیم شورای شهر در این باره هستیم.