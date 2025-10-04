به گزارش خبرگزاری مهر،رویداد پژوهشی «قلمدان قحطی» با محوریت ارائه روایتی هنری، تاریخی و شناختی از یک قحطی بزرگ ایران در دوره قاجار، در کتابخانه و موزه ملی ملک در تهران برگزار میشود.
نشست یکم این رویداد با همکاری پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور در قالب درس گفتارهای پژوهشی- ترویجی تاریخ اجتماعی ایران، چهارشنبه، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در پایتخت، برپا میشود.
در نخستین نشست رویداد قلمدان قحطی، مهدی بخشیپور مقدم، دانشجوی دکترای پژوهش هنر در دانشگاه شاهد، الهام ملکزاده، دانشآموخته دکترای تاریخ و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمد کریمی، دانشآموخته دکترای ایرانشناسی، مترجم و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و همچنین محمدرضا شادمانی، دانشآموخته دکترای زبانشناسیشناختی و پژوهشگر زبانهای ایرانی، سخنرانی خواهند کرد.
در نشست حاضر، مطالبی با محوریت «قحطیهای دوران ناصرالدین شاه قاجار یا قحطی جنگ اول جهانی؟»، «قلمدان کتابخانه و موزه ملی ملک، روایتگر کدام قحطی بزرگ در تاریخ معاصر ایران بوده است؟»، «سازنده و نقاش قلمدان قحطی چه کسانی بودهاند؟»، «چه نماهایی از قحطی بزرگ دوره قاجار در این قلمدان به نمایش در آمده است؟» و «قلمدان قحطی از نگاه زبانشناسیشناختی و تاریخ اجتماعی چه دادههایی به ما میرساند؟»، مطرح میشود.
علاقهمندان برای هماهنگی و شرکت در این نشست پژوهشی میتوانند به شماره همراه ۰۹۰۲۹۵۴۷۲۶۹، در واتساپ، پیام دهند.
شرکتکنندگان در این درس گفتار در اولویت نامنویسی در درس گفتارهای آموزشی- پژوهشی تاریخ اجتماعی ایران در کتابخانه و موزه ملی ملک نیز قرار خواهند گرفت.
گفتنی است، کتابخانه و موزه ملی ملک که توسط حاج حسین آقا ملک در سال ۱۳۱۶ شمسی، وقف حرم مطهر رضوی شده است، در حال حاضر همهروزه بهجز روزهای تعطیل، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۱۵، به نشانی «تهران، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان سیتیر، خیابان یارجانی، خیابان ملل متحد(میدان مشق)»، پذیرای اهل علم و هنر است.
