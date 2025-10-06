به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با رئیس جمهور، گفت: در این نشست که حدود دو ساعت به طول انجامید، موضوعات مختلفی از جمله مسائل ملی و منطقه‌ای مطرح و اعضای کمیسیون دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

وی افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که رئیس جمهور به آن اشاره داشت و بر اراده دولت برای نقش آفرینی علمی در مسیر مبارزه با مواد مخدر و حذف قاچاقچیان و سوداگران و سو استفاده گران تاکید کرد.

وی ادامه داد: همچنین رئیس جمهور بر این موضوع اشاره کرد که از نظر ما مصرف کنندگان مواد مخدر بیمار هستند و باید دولت با رویکرد علمی ضمن مقابله با سومصرف، خود تامین کننده نیاز این بیماران باشد و به‌طور تدریجی در مسیر درمان این بیماران گام بردارد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس تصریح کرد: دغدغه‌های فرهنگی و لزوم برخوردهای فرهنگی با هنجارشکنان مورد تاکید اعضای کمیسیون حقوقی و رئیس جمهور بود، همینطور سیاست‌های چابک سازی دولت و کوچک سازی ساختارهای زائد و ادغام برخی سازمانهای موازی و اصلاح قوانین مورد نیاز در این بخش نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.

وی با اشاره به توافق دولت و مجلس برای کاهش زندانیان غیر خشن و قضازدایی گفت: تسریع در بررسی برخی طرح‌ها و لوایح جاری در کمیسیون حقوقی و همچنین موضوعات مرتبط با صرفه‌جویی جویی انرژی و راهکارهای مدیریت مصرف سوخت نیز بخش دیگری از مباحث مطرح شده در جلسه مشترک اعضای کمیسیون با رئیس جمهور بود