۵۴۰ لیتر مایع مواد مخدر شیشه در مرز ارومیه کشف شد

ارومیه - فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف ۵۴۰ لیتر مواد مخدر شیشه در مرزهای شهرستان ارومیه خبر داد.

سردار محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مرزبانان هنگ مرزی ارومیه با اشراف اطلاعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) از قصد قاچاقچیان برای جا به جایی مواد مخدر به وسیله یک دستگاه تریلی در محور سرو به ارومیه مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با گشت های خود در محور سرو به ارومیه و مستقر شدن در محل های شناسایی، یک دستگاه تریلی را مشاهده و آن را متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی ادامه داد: پس از بازرسی و تفتیش قسمتهای مختلف تریلری، از قسمت باک خودرو مقدار ۵۴۰ لیتر مواد مخدر از نوع شیشه مایع صنعتی کشف شد.

سردار احمدی اظهار کرد: متهم و خودرو جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.

