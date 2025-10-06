  1. استانها
کشف ۲۴۸ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس اصفهان و کهگیلویه وبویراحمد

فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان بیش از ۲۴۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسهام صالحی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در محور زرین شهر- اصفهان، بلافاصله مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور مذکور ایست و بازرسی دائر کردند.

وی افزود: مأموران حین انجام ایست و بازرسی 2 دستگاه خودروی پژو پارس حامل مواد مخدر را توقیف و در بازرسی از آن ها ۲۴۸ کیلو و600 گرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: در این رابطه دو نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

وی از عموم مردم خواست؛ هرگونه اطلاعات خود در این خصوص را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کنند.

