۱۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در نوار مرزی آذربایجان غربی کشف شد

سردار محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: طی این عملیات‌ها مرزبانان توانستند ۲ کیلوگرم نقره، ۱۰۳ هزار و ۴۲۰ حبه قرص دارویی، ۲۷۰ هزار نخ سیگار، ۵ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل، ۲۰ لیتر سموم کشاورزی، ۲ هزار و ۵۵۰ عدد قرص جوشان، ۵۶۴ بطری شربت ویتامین و چند قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۱۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریالی این کشفیات، خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها ۲ نفر متهم دستگیر شدند که با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

وی همچنین از کشف ۱۸۰ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال در مرز ماکو خبر داد، گفت: عوامل پست کنترل مرز بازرگان در حین انجام وظیفه و کنترل خودروهای ورودی، به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و با رعایت کلیه حقوق شهروندی و موازین شرعی و قانونی اقدام به تفتیش و بررسی خودروی مذکور کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در پایان با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای مکشوفه از سوی کارشناسان ۳۸۰ میلیارد ریال اعلام شده است، افزود: متهمان به همراه اقلام مکشوفه به یگان دلالت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرداراحمدی با اشاره به پیامدهای زیان بار قاچاق خاطر نشان کرد: دلاور مردان مرزبانی شبانه روز جهت حفظ مرزهای کشور در تلاش بوده و با هرگونه تجاوز به خاک میهن برابر قانون برخورد خواهند کرد.