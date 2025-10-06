سرهنگ شمسائی: بیش از ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در آستانه اشرفیه کشف شد

سرهنگ رضا شمسائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار هفته «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن»، اظهار کرد: امنیت مردم تنها با اقتدار پلیس محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند همکاری مستمر مردم، نهادها و سازمان‌ها است.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه افزود: پلیس به‌ تنهایی از عهده تأمین امنیت برنمی‌آید امنیت، محصول زنجیره‌ای از همکاری میان مردم، نهادها و سازمان‌ها است و اگر یکی از حلقه‌های این زنجیره پاره شود، امنیت دچار خدشه خواهد شد.

شمسائی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: دشمن قصد داشت ظرف یک هفته به اهداف خود برسد؛ با شهادت جمعی از مسئولان ارشد نظامی، ایجاد ناامنی، و تحریک مردم برای حضور در خیابان‌ها، هدف‌شان اثبات ناتوانی در مدیریت کشور بود. اما مردم با همدلی، همکاری و حضور در کنار رهبری، با اتحاد و انسجام، نقشه دشمن را نقش بر آب کردند.

رسانه‌ها بیش از هر زمان دیگر در جامعه اثرگذار هستند

وی از نقش تاثیرگذار رسانه‌ها بیش از هر زمان دیگر گفت و ادامه داد:. بسیاری از مردم، افکار خود را بر اساس اخبار رسانه‌ها شکل می‌دهند اگر هدف رسانه صرفاً جذب مخاطب باشد، ممکن است خبرها بدون ملاحظات منتشر شوند؛اما اگر هدف، نگاه دلسوزانه به نام و کشور باشد، باید در انتشار اخبار دقت و هماهنگی لازم صورت گیرد.

فرمانده انتظامی با اشاره به مأموریت‌های پلیس فتا در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: پلیس فتا با حفظ چارچوب‌های قانونی و سیاست‌های کلی نظام، موظف به اقدام در حوزه فضای مجازی است. تعامل، همدلی و همراهی با رسانه‌ها در این مسیر ضروری است.

وی با بیان اینکه پلیس پیشران مدیریت بحران‌ها و ناآرامی‌ها است افزود: مراقبت از جامعه برای جلوگیری از بحران، تجمع، تخریب و بمب‌گذاری از وظایف اصلی نیروی انتظامی است

وی در ادامه به آمار عملکرد نیروی انتظامی در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت:با اشاره به حجم تماس‌های مردمی با پلیس، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۷هزار و ۱۰۰تماس عملیاتی، فوریتی و انتظامی از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ ثبت شده که نشان‌ دهنده افزایش اعتماد عمومی به پلیس است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، بالغ بر ۱۸هزار و ۵۰۰ نفر برای دریافت خدمات انتظامی به مراکز مربوطه مراجعه کرده‌اند و پلیس راهور نیز ۳ هزار و ۲۰۰ فقره خدمت در زمینه صدور، تعویض و المثنی گواهینامه ارائه داده است.

سرهنگ شمسائی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه شماره‌گذاری خودروها، اظهار کرد: طی۶ ماه نخست سال، ۴هزار فقره شماره‌ گذاری انجام شده است.

کاهش ۱۰ درصدی آمار سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته

وی همچنین با تشریح عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر، گفت: در ۱۲۵ مرحله عملیات پیشگیرانه در مناطق آلوده و تفرجگاه‌ها، ۱۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه گفت:در این راستا، ۸۷ قاچاقچی، ۳۱۸ خرده‌ فروش و ۷۳۱ معتاد شناسایی و به مراکز بازپروری معرفی شدند همچنین ۷۳ معتاد ولگرد نیز ساماندهی شدند.

وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی آمار سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: خوشبختانه در این شهرستان سرقت‌های خشن، خفت‌گیری، زورگیری و سرقت از طلافروشی گزارش نشده است از ابتدای سال تاکنون ۲۱۰ سارق شناسایی و دستگیر شده‌اند و بخشی از اموال مسروقه نیز به مال‌باختگان بازگردانده شده است.

سرهنگ شمسائی با اشاره به کشفیات حوزه قاچاق، افزود: بیش از ۲۲ هزار ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق و ۱۳۸ هزار کیلوگرم انواع غلات و خوراکی‌های احتکارشده کشف شده است.

وی از اقدامات پلیس در حوزه امنیت عمومی گفت و ادامه داد: ۵۰ نفر از افراد نوظهور و اراذل و اوباش شناسنامه‌دار شناسایی، احضار و مورد رصد قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه در ادامه با اشاره به نظارت بر واحدهای صنفی در حوزه عفاف و حجاب، اظهار کرد: بیش از ۴ هزار و ۴۰۰مورد بازدید انجام شده، که منجر به صدور ۵۳۰ اخطار پلمب، اجرای ۴۵ مورد پلمب، ثبت ۲هزارو ۵۰۰مورد تذکر و اخذ تعهد از ۵۰۰ واحد صنفی شده است.

وی از ارائه خدمات وظیفه عمومی، گفت و افزود: در نیمه نخست سال جاری یک هزارو ۲۵۰ نفر برای دریافت خدمات وظیفه عمومی مراجعه کرده‌اند و ۳۰ پرونده برای اعزام به خدمت سربازی تشکیل شده است.