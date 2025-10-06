۹ قاچاقچی اصلی مواد مخدر در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح نتایج عملیات شبانه‌روزی طرح «آرامش در شهر»، اظهار داشت: در راستای مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، و با رویکرد هدف قراردادن باندهای سازمان‌یافته و خرده‌فروشان، این طرح طی ۲۴ ساعت گذشته به‌صورت ضربتی در سراسر استان اجرا شد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی کامل پلیس بر فعالیت‌های مجرمانه، افزود: اقدام قاطع مأموران منجر به دستگیری ۹ قاچاقچی اصلی و ۳۷ خرده‌فروش مواد مخدر در سطح استان شد که جمعاً ۴۶ سوداگر مرگ را به چنگال عدالت کشاند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر حجم عملیات، تصریح کرد: در جریان پاک‌سازی‌های صورت‌گرفته، میزان قابل‌توجه ۴۷۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد، همچنین، ۴۴ نفر از معتادان متجاهر نیز به‌منظور بازپروری و معرفی به مراکز ترک اعتیاد، جمع‌آوری شدند.

سرهنگ ابدال چگنی، با لحنی قاطع به سوداگران مرگ هشدار داد که پلیس با اشراف اطلاعاتی و تمام توان و قدرت در برابر کسانی که جوانان و خانواده‌های این استان را هدف قرار داده‌اند، خواهد ایستاد، طرح‌های مبارزه با مواد مخدر و انهدام باندها به‌صورت مستمر و با شدت ادامه خواهد داشت و به سوداگران مرگ اجازه نخواهیم داد که در استان لرستان جولان دهند. امنیت مردم خط‌قرمز پلیس است و هیچ‌گونه اغماضی دراین‌خصوص نخواهیم داشت.