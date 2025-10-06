ترامپ: حماس رویکرد مثبتی در تعاملات خود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارات مربوط به طرح صلح وی در غزه گفت: به‌نظر من، حماس در حال حاضر رویکرد مثبتی در تعاملات خود دارد.

ترامپ گفت: گمان می‌کنم پیشرفت چشمگیری در مسیر دستیابی به توافق در غزه حاصل شده است.

وی افزود: همه طرف‌ها از جمله بنیامین نتانیاهو با طرح پیشنهادی توافق در غزه رویکردی مثبت داشته‌اند.

ترامپ در اظهاراتی تأکید کرد: نتانیاهو درباره پیشنهاد توافق در غزه موضعی مثبت داشت و دیگران نیز همین‌گونه بودند. من فکر می‌کنم حماس با موضوعات بسیار مهمی موافقت کرده است.

او افزود: طرفینی که در این توافق نقش دارند، برای نهایی شدن آن تلاش می‌کنند و به نظر می‌رسد که در مسیر بسیار خوبی قرار داریم.

رئیس‌جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: این توافقی است که همه بر سر آن به شکلی شگفت‌انگیز توافق کرده‌اند.

وی تأکید کرد که «هرگز به نتانیاهو نگفته‌ام که درباره معامله تبادل اسیران، موضع منفی نگیرد.»

ترامپ در ادامه افزود: به‌زودی به توافقی در غزه دست خواهیم یافت.



وی گفت: در حال تلاش هستیم تا به‌زودی اسیران را از غزه بازگردانیم.



رئیس جمهوری آمریکا با تمجید از گروه مقاومت اضافه کرد: حماس عملکرد خوبی داشته و این روند مثبت ادامه خواهد داشت.



ترامپ خاطر نشان کرد: حدود ۸۰ درصد از توافق مربوط به غزه نهایی شده است.



وی ادامه داد: احتمال زیادی وجود دارد که توافقی پایدار در غزه حاصل شود.



ترامپ با دستاوردسازی برای خود افزود: توافق غزه صلح را در خاورمیانه برقرار خواهد کرد.



ترامپ با تکرار سخنان چند روز اخیر خود گفت: همه کشورهای عربی و اسلامی از توافق غزه حمایت می‌کنند.



ترامپ با تمجید از رئیس جمهوری ترکیه افزود: رئیس‌جمهور اردوغان انسانی فوق‌العاده و بانفوذ است و با تمام توان برای تحقق توافق غزه تلاش می‌کند.



ترامپ در ادامه بار دیگر موضوع حماس و غزه را به ایران گره زد و در اظهار نظری سخیف مدعی شد: نشانه‌های روشنی از ایران دریافت کرده‌ایم که خواهان تحقق توافق غزه است.



وی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به جنگ روسیه و اوکراین گریز زد و گفت که این جنگ حاصل اشتباه هر دو طرف بوده است.



ترامپ در عین حال افزود که ما به دنبال تشدید تنش‌ها در اوکراین نیستیم.