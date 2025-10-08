  1. بین الملل
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

اردوغان: اسرائیل بفهمد که با وحشیگری نمی‌توان به چیزی دست یافت

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد: اسرائیل باید درک کند که از طریق خونریزی، قتل عام یا وحشیگری نمی‌ توان به چیزی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه تصریح کرد: حملات اسرائیل در حال حاضر بزرگترین مانع بر سر راه صلح است. اسرائیل با وجود درخواست‌ های صریح رئیس جمهور ترامپ، به حملات خود ادامه می‌دهد و فضای مثبت را تضعیف می‌ کند.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: اسرائیل باید درک کند که از طریق خونریزی، قتل عام، تکبر یا وحشیگری نمی‌ توان به چیزی دست یافت. نسل‌ کشی در غزه و تشدید تجاوز اسرائیل در صدر فهرست مسائلی است که ما در دیدارهایمان با سران جهان به آنها می‌ پردازیم. بزرگ ترین آرزوی ما این است که رنج ۲ ساله مردم مظلوم غزه هر چه سریع تر پایان یابد.

رجب طیب اردوغان در این باره اضافه کرد: ما می‌ خواهیم منطقه خود را به سرعت از این بی‌ عدالتی نجات دهیم.

