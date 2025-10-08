به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه تصریح کرد: حملات اسرائیل در حال حاضر بزرگترین مانع بر سر راه صلح است. اسرائیل با وجود درخواست های صریح رئیس جمهور ترامپ، به حملات خود ادامه میدهد و فضای مثبت را تضعیف می کند.
رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: اسرائیل باید درک کند که از طریق خونریزی، قتل عام، تکبر یا وحشیگری نمی توان به چیزی دست یافت. نسل کشی در غزه و تشدید تجاوز اسرائیل در صدر فهرست مسائلی است که ما در دیدارهایمان با سران جهان به آنها می پردازیم. بزرگ ترین آرزوی ما این است که رنج ۲ ساله مردم مظلوم غزه هر چه سریع تر پایان یابد.
رجب طیب اردوغان در این باره اضافه کرد: ما می خواهیم منطقه خود را به سرعت از این بی عدالتی نجات دهیم.
