شهیدیان: مبارزه با آئدس یک جنگِ جمعی و نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهیدیان دوشنبه شب در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان سیریک اظهارکرد: نیاز است که همه نهادها و ارگان‌های ذیربط با هدف مبارزه با تهدید زیستی پشه آئدس همکاری و تعامل سازنده داشته و پای کار باشند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت نظافت شهری و عمومی، افزود: پاکیزه‌سازی شهر و از بین بردن زیستگاه‌های پشه مهمترین راهکار برای پیشگیری از ابتلا به نیش پشه و مبتلا شدن به تب دِنگی است.

فرماندار شهرستان سیریک با تاکید بر لزوم آگاهی بخشی در بین تمامی اقشار به ویژه حوزه دانش آموزی و دانشجویی افزود: قطعاً انتقال اطلاعات صحیح به این نسل موجب انتشار گسترده در بین خانواده ها خواهد شد و این موجب ایجاد زمینه های پیشگیری خواهد شد.

رئیس شورای پدافند غیرعامل شهرستان سیریک تصریح کرد: مقابله با پشه آئدس و بیماری‌های ناشی از آن نیازمند عزم جدی و همکاری بین بخشی دستگاه‌ها است، و هراقدامی که لازم است باید در راستای مقابله با این پشه مهاجم انجام شود.

شهیدیان بیان کرد: در حالی‌ که اقدامات بهداشتی و درمانی برای مقابله با پشه آئدس ضروری است، کارشناسان بهداشت و درمان تاکید می‌کنند که پیشگیری، موثرترین و حیاتی‌ترین راهکار برای مقابله با این پشه است، از دیدگاه آنان، مبارزه با آئدس یک جنگ جمعی است که نیازمند مشارکت همه بخش‌ها، از نهادهای دولتی گرفته تا مردم عادی است.

در پایان این جلسه،مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان حکم رضا شهیدیان به عنوان رئیس شورای پدافند غیرعامل شهرستان سیریک که از سوی محمد آشوری استاندار هرموزگان صادر شده بود، را به فرماندار سیریک اعطا کرد.