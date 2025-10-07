به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان تاکید کرد که این کشور ملزم به حمایت از الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا نیست و کییف نیز بوداپست را به تغییر موضعش وادار نخواهد کرد.
اوربان درباره اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: مجارستان هیچ الزام اخلاقیای به حمایت از الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا ندارد.
وی تاکید کرد: هیچ کشوری هرگز از طریق تهدید و ارعاب راه خود را به اتحادیه اروپا نگشوده است و این بار هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اوربان یادآور شد که «در معاهده اتحادیه اروپا جای هیچ ابهامی وجود ندارد: اعضا درباره عضویت تصمیمگیری میکنند؛ به طور متفقالقول.»
وی اضافه کرد: مردم مجارستان تصمیمشان را گرفتهاند. آنها به طور متفقالقول در یک همهپرسی به پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا «نه» گفتند. اگر مایل به تغییر این هستید، کارزار رسانهای که علیه مجارستان بهراه انداختهاید، احتمالا بهترین راه برای دوستیابی نیست.
