  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۵

خط‌ونشان اوربان برای زلنسکی

خط‌ونشان اوربان برای زلنسکی

نخست وزیر مجارستان با تکرار موضع خود درباره پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، گفت که بوداپست ملزم به حمایت از این موضوع نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان تاکید کرد که این کشور ملزم به حمایت از الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا نیست و کی‌یف نیز بوداپست را به تغییر موضعش وادار نخواهد کرد.

اوربان درباره اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: مجارستان هیچ الزام اخلاقی‌ای به حمایت از الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا ندارد.

وی تاکید کرد: هیچ کشوری هرگز از طریق تهدید و ارعاب راه خود را به اتحادیه اروپا نگشوده است و این بار هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

اوربان یادآور شد که «در معاهده اتحادیه اروپا جای هیچ ابهامی وجود ندارد: اعضا درباره عضویت تصمیم‌گیری می‌کنند؛ به طور متفق‌القول.»

وی اضافه کرد: مردم مجارستان تصمیم‌شان را گرفته‌اند. آنها به طور متفق‌القول در یک همه‌پرسی به پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا «نه» گفتند. اگر مایل به تغییر این هستید، کارزار رسانه‌ای که علیه مجارستان به‌راه انداخته‌اید، احتمالا بهترین راه برای دوست‌یابی نیست.

کد خبر 6614112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها