مدودف: در نیویورک خبرهایی هست/ترامپ دوباره وارد یک دنیای موازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه به اتفاقات و حواشی دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین اظهاراتی که علیه مسکو از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و برخی رهبران اروپایی مطرح شد، واکنش نشان داد و گفت که معلوم نیست در سازمان ملل چه خبر است.

مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت: در نیویورک خبرهایی هست. دلقک باندرا کوکائین مصرف کرده و رعشه دارد؛ لهستانی (رئیس جمهور لهستان) هم مواد مخدر در دهانش دارد.

رئیس جمهور سابق روسیه ادامه داد: و ترامپ دوباره وارد یک دنیای موازی شده و یک‌سری کلمات سیاسی با این پس‌زمینه که «روسیه چقدر ضعیف است» به زبان آورد. او بعد از دیدار با دلقک‌های کی‌یف و پاریس، پستی صریح منتشر و در آن از پیروزی نهایی کی‌یف، بازگشت به مرزهای سابق، اقتصاد جنگی رو به فروپاشی روسیه، صف بنزین، و یک «ببرِ کاغذی» را توصیف کرد.

وی افزود: در این دنیای موازی، همه‌چیز فرق دارد. کی‌یف در حال پیروزی است، روسیه لت و پار شده، و اقتصاد اوکراین به لطف منابعش، بی‌محابا رو به رشد است. اسلاف ترامپ یعنی اوباما و بایدن، مدت‌ها با شادی و خوشحالی در این دنیای موازی زندگی کرده‌اند.

مدودف تاکید کرد: اما ترامپ فرق دارد! شکی ندارم که برمی‌گردد. او همیشه برمی‌گردد. شاید دو، سه روز دیگر به پیانیست سبز(طعنه به زلنسکی) تسلیم را پیشنهاد خواهد داد. یا شاید هم پرواز به مریخ با (ایلان)ماسک، که او را بخشیده‌ است. یا یک کار خیلی مهم که برای جایزه نوبل واجد شرایط بشود.

وی اضافه کرد: مهم این است که دیدگاه‌تان را درباره مسائل مختلف، بیشتر در معرض تغییرات بنیادین قرار دهید. و همه‌چی درست خواهد شد. این ماهیت یک دولت مردمی موفق از طریق رسانه‌های اجتماعی است.

ترامپ دیروز لحن خود درباره جنگ اوکراین را تغییر داد و در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت که باور دارد کی‌یف قادر است تا تمام سرزمین‌هایی را که روسیه از زمان حمله به اوکراین تصرف کرده است را پس گیرد.

وی که پیش‌تر گفته بود برای پایان جنگ، هم کی‌یف و هم مسکو باید بخشی از اراضی خود را واگذار کنند، نوشت: با زمان، صبر و حمایت مالی اروپا و به‌ویژه ناتو، (بازگرداندن) مرزهای اولیه که این جنگ از آنجا آغاز شد، کاملاً امکان‌پذیر است.

رئیس جمهور آمریکا روسیه را «ببر کاغذی» توصیف کرد و افزود: پوتین و روسیه در مخمصه اقتصادی بزرگی هستند و اکنون زمان آن است که اوکراین اقدام کند.

ترامپ همچنین گفت که آمریکا به تامین تسلیحات برای متحدان خود ادامه خواهد داد «تا ناتو هر کاری که می‌خواهد با آنها انجام دهد.»

همچنین یکی از نمایندگان پارلمان لهستان با اشاره به ویدئویی از حضور کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور این کشور در هشتادمین سالروز تاسیس سازمان ملل در نیویورک که در حال مصرف چیزی شبیه به مواد مخدر است، وی را به اعتیاد به مواد مخدر و عدم صلاحیت برای تصدی این سمت متهم کرد.