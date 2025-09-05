به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اوکرینفورم»، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که در شرایطی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم با پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا مخالفتی ندارد، موضع «دوستان روسیه» به ویژه مجارستان درباره این مسئله، عجیب است.

زلنسکی که در نشست مطبوعاتی مشترک با آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا صحبت می‌کرد، گفت: سرانجام از طرف روسیه سیگنال‌هایی می‌گیریم مبنی بر اینکه آنها اکنون عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را می‌پذیرند. مایه تاسف است که آنها با این همه تاخیر چنین واقعیتی را می‌پذیرند. روسیه از سال ۲۰۱۳ به سمت این موضوع ساده در حرکت بوده است اما اکنون برخی از دیگر دوستان بزرگ روسسه در اروپا باید این موضوع را بشوند. اگر حتی پوتین مخالفتی با این مسئله ندرد، آنگاه موضع سایر کشورها به ویژه مجارستان درباره محورهای مذاکرات (پیوستن به اتحادیه اروپا) واقعاً عجیب به نظر می‌رسد.

به ادعای وی، هم‌اکنون درباره موضوع عضویت آتی اوکراین در اتحادیه اروپا اجماع وجود دارد. وی اضافه کرد: مهم است که همه اوکراین را بخشی از اتحادیه اروپا بدانند. عضویت اوکراین در این بلوک به معنای واقعی فرصتی بزرگ و ضمانتی امنیتی است و هم درباره امنیت اقتصادی و هم ژئوپلیتیکی صدق می‌کند. از تمام کسانی که موضوع را از این زاویه نگاه می‌کنند، سپاسگزارم. آمریکا نیز از این موضوع حمایت می‌کند و معتقد اسا که امنیت ما در قاره اروپا، باید آرمان مشترک اروپایی‌ها باشد.

وی با اشاره به مذاکرات با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و گفتگئ درباره امنیت انرژی اروپا افزود: دیروز در گفتگو با ترامپ، گفتگوی زیادی درباره امنیت انرژی و همچنین چگونگی کاهش درآمدهای روسیه انجام شد. ترامپ از اینکه اروپایی‌ها نفت و گاز روسیه را می‌خرند، ناراضی است. این مسئله به طور مشخص درباره سیاست‌های برخی کشورهای اروپایی همچون اسلواکی، مجارستان و احتمال سایر کشورها صدق می‌کند. امروز با نخست وزیر اسلواکی درباره این موضوع بحث خواهم کرد.

زلنسکی افزود: از لحاظ قانونس ما در حال انجام توصیه‌های کمیسیون اروپا (برای الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا) هستیم. بنابراین تصور نمی‌کنم که از این حیث مبنایی برای هیچ‌گونه اتهامی از طرف مجارستان علیه اوکراین وجود داشته باشد. هیچ دلیلی برای سد کردن آغاز مذاکرات الحاق وجود ندارد.

به نوشته این رسانه اوکراینی، مجارستان تنها عضو اتحادیه اروپاست که با آغاز فصل نخست مذاکرات درباره الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا مخالفت کرده و این در حالی است که ۲۶ عضو دیگر در اجلاس ۲۶ ژوئن (پنجم تیر) با آغاز چننی فرآیندی موافقت کردند.

مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا به ۳۵ فصل که در ۶ شاخه قرار می‌گیرند، تقسیم شده است. هر فصل بسته به پیشرفت کشور متقاضی، به ترتیب گشوده می‌شود.

پوتین در مجمع اقتصادی شرق در ولادی‌وستوک گفت که از نظر روسیه، پیوستن احتمالی کی‌یف به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) کاملا غیرقابل قبول است اما عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا حق مشروع این کشور محسوب می‌شود.