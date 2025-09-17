اعلام آمادگی روسیه برای مذاکره با اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو برای حل مناقشه اوکراین از طریق روش‌های دیپلماتیک آماده است.

پسکوف در مورد هشدارهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و درخواست او از اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت روسیه این سخنان را بیان کرد.

سخنگوی کاخ کرملین ضاافه کرد که روسیه همچنان مایل به مذاکره در مورد اوکراین است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیروز گفته بود: اروپا باید خرید نفت از روسیه را متوقف کند. زلنسکی باید به توافق برسد و مشکل این است که کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا نفت روسیه را می‌خرند..... زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) مجبور به توافق (با روسیه) خواهد شد.