به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی، عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ساوه که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اکنون کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و معیشتی است و دشمن پس از ناکامی در تقابل مستقیم، معیشت مردم را هدف قرار داده است.

وی افزود: تحریم فروش نفت، محدودیت‌های بانکی و انسداد مسیرهای انتقال منابع مالی، بخش‌هایی از این جنگ اقتصادی است که آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی مردم نمایان شده و دیگر جای تعارف و بی‌عملی باقی نگذاشته است.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به مشکلات تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: در مقاطعی به دلیل کمبود منابع ارزی، شاهد دپوی کالاها در بنادر کشور بودیم که این موضوع فشار سنگینی به تولیدکنندگان، دامداران و اقشار مختلف وارد کرد.

حجت الاسلام سبزی تصریح کرد: با تدبیر سران قوا و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، ۴ و نیم میلیارد دلار به‌صورت فوری برای ترخیص کالاهای اساسی اختصاص یافت که در پی آن، روند توزیع با سرعت آغاز شد و روزانه هزاران کامیون در حال انتقال کالا به نقاط مختلف کشور هستند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر بازار بیان کرد: در کنار دشمن خارجی، متأسفانه برخی افراد در داخل کشور با احتکار و گران‌فروشی، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند، گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد و هرگونه سوءاستفاده از شرایط، مصداق تضییع حقوق عمومی است و باید بدون تعارف با آن برخورد شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی گفت: مسئولان موظفند در چارچوب قانون، نهایت همکاری و همراهی را با مردم داشته باشند و هر جا که امکان کمک و گره‌گشایی وجود دارد، از آن دریغ نکنند، بی‌توجهی به مطالبات مردم و معطل ماندن پرونده‌های اداری به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

حجت الاسلام سبزی با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه جناحی در مدیریت‌ها بیان کرد: دولت، دولت وفاق است و ملاک انتخاب مدیران باید شایستگی، تخصص و کارآمدی باشد، نه گرایش‌های سیاسی. هر فردی که توان خدمت دارد، باید فرصت فعالیت پیدا کند.

وی همچنین بر حمایت از کارگران و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد و افزود: منافع مردم و رضایت کارگران باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و در برابر تخلفات، تعارف با هیچ فرد یا مجموعه‌ای پذیرفتنی نیست.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به اهمیت همدلی اجتماعی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک به محرومان و تقویت فرهنگ همیاری هستیم، جامعه‌ای که در سختی‌ها کنار هم بایستد، می‌تواند از بحران‌های اقتصادی عبور کند.