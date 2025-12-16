  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

سبزی: احتکار و گران‌فروشی همراهی با دشمن است

سبزی: احتکار و گران‌فروشی همراهی با دشمن است

ساوه-نماینده مردم ساوه وزرندیه در مجلس گفت:احتکار و گران‌فروشی همراهی با دشمن است و برخورد با متخلفان باید مورد توجه ویژه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی، عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ساوه که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اکنون کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و معیشتی است و دشمن پس از ناکامی در تقابل مستقیم، معیشت مردم را هدف قرار داده است.

وی افزود: تحریم فروش نفت، محدودیت‌های بانکی و انسداد مسیرهای انتقال منابع مالی، بخش‌هایی از این جنگ اقتصادی است که آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی مردم نمایان شده و دیگر جای تعارف و بی‌عملی باقی نگذاشته است.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به مشکلات تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: در مقاطعی به دلیل کمبود منابع ارزی، شاهد دپوی کالاها در بنادر کشور بودیم که این موضوع فشار سنگینی به تولیدکنندگان، دامداران و اقشار مختلف وارد کرد.

حجت الاسلام سبزی تصریح کرد: با تدبیر سران قوا و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، ۴ و نیم میلیارد دلار به‌صورت فوری برای ترخیص کالاهای اساسی اختصاص یافت که در پی آن، روند توزیع با سرعت آغاز شد و روزانه هزاران کامیون در حال انتقال کالا به نقاط مختلف کشور هستند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر بازار بیان کرد: در کنار دشمن خارجی، متأسفانه برخی افراد در داخل کشور با احتکار و گران‌فروشی، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند، گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد و هرگونه سوءاستفاده از شرایط، مصداق تضییع حقوق عمومی است و باید بدون تعارف با آن برخورد شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی گفت: مسئولان موظفند در چارچوب قانون، نهایت همکاری و همراهی را با مردم داشته باشند و هر جا که امکان کمک و گره‌گشایی وجود دارد، از آن دریغ نکنند، بی‌توجهی به مطالبات مردم و معطل ماندن پرونده‌های اداری به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

حجت الاسلام سبزی با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه جناحی در مدیریت‌ها بیان کرد: دولت، دولت وفاق است و ملاک انتخاب مدیران باید شایستگی، تخصص و کارآمدی باشد، نه گرایش‌های سیاسی. هر فردی که توان خدمت دارد، باید فرصت فعالیت پیدا کند.

وی همچنین بر حمایت از کارگران و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد و افزود: منافع مردم و رضایت کارگران باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و در برابر تخلفات، تعارف با هیچ فرد یا مجموعه‌ای پذیرفتنی نیست.

نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به اهمیت همدلی اجتماعی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کمک به محرومان و تقویت فرهنگ همیاری هستیم، جامعه‌ای که در سختی‌ها کنار هم بایستد، می‌تواند از بحران‌های اقتصادی عبور کند.

