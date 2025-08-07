  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

استان مرکزی به قطب ترانزیت و ذخیره‌سازی غلات کشور تبدیل می‌شود

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مرکزی به‌ویژه شهر اراک به یکی از قطب‌های اصلی کشور در حوزه ترانزیت و انبارش غلات تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش ازظهر پنجشنبه در آئین راه‌اندازی نخستین پرواز رسمی فرودگاه اراک، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان مرکزی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: از سال گذشته پیگیری‌هایی برای ترانزیت غلات از کشورهای آسیای میانه (CIS) به مقصد بندر امیرآباد آغاز شده که این طرح در آستانه نهایی شدن قرار دارد.

وی افزود: این زنجیره ترانزیتی از بندر امیرآباد آغاز و به مناطق شمالی و سپس استان مرکزی منتقل خواهد شد.

ابراهیمی تصریح کرد: بخشی از محموله‌ها نیز به بندر شهید رجایی در جنوب کشور هدایت می‌شوند تا به تجارت بین‌المللی و صادرات منتهی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اراک به عنوان بندر خشک کشور در حال تعریف و تثبیت است، گفت: تأسیس و راه اندازی فرودگاه اراک و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه را برای ذخیره‌سازی و انبارش بخش عمده‌ای از غلات و محصولات کشاورزی وارداتی و صادراتی فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: در جلسات اخیر با وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، مقرر شد شرایطی در بندر امیرآباد فراهم شود تا محموله‌ها با ناوگان بزرگ حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای به استان مرکزی منتقل شوند.

ابراهیمی افزود: این اقدام، نقش مؤثری در تأمین نیازهای بخش دامپروری و صنعت غذایی کشور خواهد داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: راه‌اندازی فرودگاه اراک و شرکت هواپیمایی امیرکبیر، مکمل زنجیره حمل‌ونقل تجاری و اقتصادی استان است و بستر لازم را برای ارتقای جایگاه منطقه‌ای اراک فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: تبدیل استان مرکزی به قطب ترانزیت و انبار غلات کشور، فرصتی استثنایی برای رونق اقتصادی منطقه و افزایش اشتغال در حوزه‌های حمل‌ونقل، لجستیک، صنایع تبدیلی و خدمات وابسته خواهد بود.

