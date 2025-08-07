به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش ازظهر پنجشنبه در آئین راه‌اندازی نخستین پرواز رسمی فرودگاه اراک، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان مرکزی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: از سال گذشته پیگیری‌هایی برای ترانزیت غلات از کشورهای آسیای میانه (CIS) به مقصد بندر امیرآباد آغاز شده که این طرح در آستانه نهایی شدن قرار دارد.

وی افزود: این زنجیره ترانزیتی از بندر امیرآباد آغاز و به مناطق شمالی و سپس استان مرکزی منتقل خواهد شد.

ابراهیمی تصریح کرد: بخشی از محموله‌ها نیز به بندر شهید رجایی در جنوب کشور هدایت می‌شوند تا به تجارت بین‌المللی و صادرات منتهی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اراک به عنوان بندر خشک کشور در حال تعریف و تثبیت است، گفت: تأسیس و راه اندازی فرودگاه اراک و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه را برای ذخیره‌سازی و انبارش بخش عمده‌ای از غلات و محصولات کشاورزی وارداتی و صادراتی فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: در جلسات اخیر با وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، مقرر شد شرایطی در بندر امیرآباد فراهم شود تا محموله‌ها با ناوگان بزرگ حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای به استان مرکزی منتقل شوند.

ابراهیمی افزود: این اقدام، نقش مؤثری در تأمین نیازهای بخش دامپروری و صنعت غذایی کشور خواهد داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: راه‌اندازی فرودگاه اراک و شرکت هواپیمایی امیرکبیر، مکمل زنجیره حمل‌ونقل تجاری و اقتصادی استان است و بستر لازم را برای ارتقای جایگاه منطقه‌ای اراک فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: تبدیل استان مرکزی به قطب ترانزیت و انبار غلات کشور، فرصتی استثنایی برای رونق اقتصادی منطقه و افزایش اشتغال در حوزه‌های حمل‌ونقل، لجستیک، صنایع تبدیلی و خدمات وابسته خواهد بود.