جنگ ۱۲ روزه خللی در تأمین کالاهای اساسی استان مرکزی ایجاد نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر پنج شنبه در آئین افتتاح ساختمان شهرداری و یک واحد آموزشی در نوبران اظهار کرد: کمبود اعتبارات دولتی همواره مانعی جدی در مسیر توسعه بوده اما حضور خیران نه‌تنها بخشی از این کمبود را جبران می‌کند، بلکه با ایجاد روحیه همدلی و مسئولیت اجتماعی، موجب برکت و توسعه منطقه می‌شود.

استاندار مرکزی با اشاره به دگرگونی نیازهای روستاها اشاره کرد و گفت: اگر در گذشته اولویت اصلی مردم دستیابی به خدماتی نظیر آب، برق، گاز و اینترنت بود، اکنون اشتغال و کارآفرینی در صدر مطالبات قرار دارد.

زندیه‌وکیلی افزود: آینده روستاها وابسته به ایجاد فرصت‌های شغلی و تبدیل آن‌ها به مراکز تولیدی است؛ تنها در این صورت می‌توان از مهاجرت جوانان جلوگیری کرد.

وی توسعه متوازن را کلید اصلی موفقیت دانست و افزود: بازدیدهای میدانی این امکان را فراهم می‌کند که مشکلات مردم از نزدیک دیده شود و راه‌حل‌های عملی برای رفع آن‌ها اتخاذ شود.

مدیریت بحران و تجربه جنگ ۱۲ روزه

استاندار مرکزی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، اعلام کرد: در این بازه زمانی با وجود افزایش جمعیت، کوچک‌ترین خللی در تأمین کالاهای اساسی مردم ایجاد نشد و استان مرکزی به‌عنوان یکی از استان‌های موفق در این زمینه شناخته شد، در این ایام ۳۵ شهید والامقام نیز تقدیم انقلاب شد که نشان از ایثارگری مردم دارد.

زندیه‌وکیلی گفت: با همت مسئولان و پشتیبانی مردم و فعالان اقتصادی، این تهدیدها، فرصتی برای تقویت تولید داخلی بدل شد و اکنون بسیاری از کالاها و نیازهای کشور در داخل تولید می‌شود.

زندیه‌وکیلی همچنین به مدیریت منابع آب و انرژی پرداخت و گفت: با وجود محدودیت جدی منابع آبی، اجازه داده نشد که روند تولید یا تأمین آب شرب مختل شود.

وی با اشاره به وضعیت برق گفت :۸۵ درصد مصرف برق استان مرکزی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی است, در این شرایط، توسعه انرژی خورشیدی به‌عنوان راهکاری پایدار دنبال شده و استان مرکزی اکنون ۲۰ درصد از کل انرژی خورشیدی کشور را تولید می‌کند، تاکنون ۲۲۰ مگاوات به مدار آمده و تا پایان سال به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی ادامه: همچنین پیش‌بینی شده است که طی سه سال آینده ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۵۰۰۰ مگاوات برسد, این دستاوردها، استان مرکزی را در جایگاه پیشرو کشور در رفع ناترازی برق قرار داده است و باید اذعان کرد که از ابتدای مهر، قطعی برق در بخش خانگی به حداقل برسد.

استاندار مرکزی نوبران را شهری با قابلیت تولید و اشتغال‌زایی توصیف کرد و افزود: اگرچه این ظرفیت‌ها ارزشمند است، اما کافی نیست، باید با ایجاد زیرساخت‌های بیشتر، فرصت‌های شغلی تازه فراهم شود تا توسعه متوازن و پایدار منطقه محقق شود.

زندیه‌وکیلی با اشاره به تصادفات جاده‌ای استان مرکزی گفت: یکی از دغدغه‌های جدی، آمار بالای حوادث رانندگی در جاده‌های این استان، به‌ویژه در محور ساوه همدان است, بررسی‌ها نشان می‌دهد که خستگی رانندگان، سرعت غیرمجاز و بی‌توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی اصلی‌ترین دلایل این حوادث هستند.

رفع نقاط حادثه‌خیز و دوبانده کردن برخی مسیرها دستور کار است

وی با اشاره به کیفیت مناسب آزادراه ساوه همدان افزود: این مسیر از نظر فنی و زیرساختی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما متأسفانه عمده شدت بالای تصادفات به دلیل سرعت غیرمجاز است، بخش زیادی از فوتی‌ها نیز در همان لحظه وقوع حادثه رخ می‌دهند که نشان‌دهنده لزوم فرهنگ‌سازی و رعایت مقررات است.

استاندار مرکزی همچنین از برنامه‌های این استان برای ارتقای ایمنی خبر داد و توضیح داد: رفع نقاط حادثه‌خیز، دوبانده‌کردن برخی مسیرها و ارتقای جاده‌های روستایی به جاده‌های اصلی در دستور کار است، بخشی از این اقدامات با اعتبارات استانی ممکن نمی‌شود و نیازمند کمک‌های ملی و تعامل و همکاری نمایندگان مجلس است.

زندیه‌وکیلی بر نقش خودروسازان و مردم نیز اشاره کرد و گفت: همانگونه که کیفیت آسفالت و احداث آزادراه‌ها اهمیت دارد، تولید خودروهای ایمن‌تر نیز یک ضرورت است چنانچه رانندگان قوانین را رعایت نکنند و خودروها فاقد استانداردهای ایمنی لازم باشند، حتی بهترین جاده‌ها هم نمی‌توانند مانع بروز تلفات شوند.

وی با بیان اینکه کاهش تصادفات تنها با یک رویکرد جامع امکان‌پذیر است، گفت: با ترکیب سه عامل مهم بهبود جاده‌ها، ارتقای استاندارد خودروها و در نهایت فرهنگ‌سازی برای رانندگی ایمن، می‌توان امیدوار بود که آمار تلفات به شکل محسوسی کاهش یابد.

زندیه‌وکیلی افزود: حفظ جان شهروندان در گرو همکاری همگانی است و هیچ برنامه عمرانی یا طرح ایمنی به نتیجه نمی‌رسد مگر آنکه رانندگان خود را متعهد به رعایت قانون بدانند.