بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی ساوه انجام شد

مسعود خدامی در گفتگو با خبرنگار مهر

اظهار کرد: بازرسی‌های منظم و هدفمند موجب ارتقای سلامت بازار و افزایش اعتماد عمومی نسبت به اصناف می‌شود.

وی افزود: در این راستا بازرسان اتاق اصناف ضمن حضور میدانی در سطح شهر، بر قیمت کالاها، رعایت نرخ‌نامه‌ها، کیفیت خدمات و رعایت بهداشت محیط کسب نظارت دقیق دارند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ساوه از انجام بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این بازرسی‌ها با هدف ساماندهی بازار، نظارت بر قیمت‌ها و رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی انجام شده است.

خدامی افزود: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه جاری، بازرسان اتاق اصناف ساوه در مجموع ۲ هزار و ۸۲۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام داده‌اند که نتیجه آن تشکیل ۱۲۳ فقره پرونده تخلف صنفی و انجام ۸۵ نوبت گشت مشترک با دستگاه‌های نظارتی بوده است.

وی در تشریح جزئیات عملکرد ماهانه افزود: در فروردین‌ماه تعداد ۴۲۳ مورد بازرسی، ۲۳ گشت و ۲۱ پرونده، در اردیبهشت‌ماه ۵۱۷ بازرسی، ۱۲ گشت و ۱۶ پرونده، در خردادماه ۴۷۱ بازرسی، ۸ گشت و ۱۷ پرونده، در تیرماه ۴۸۳ بازرسی، ۱۸ گشت و ۲۳ پرونده، در مردادماه ۴۵۲ بازرسی، ۶ گشت و ۱۸ پرونده و در شهریورماه نیز ۴۸۱ بازرسی، ۱۸ گشت و ۲۸ پرونده تخلف صنفی ثبت شده است.

وی گفت: یکی از اولویت‌های مهم اتاق اصناف ساوه در سال جاری، پیشگیری از تخلفات صنفی از طریق آموزش و آگاه‌سازی فعالان صنفی است و بر همین اساس، جلسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی برای اصناف مختلف برگزار شده تا آگاهی آنان نسبت به مقررات افزایش یابد.

خدامی با بیان اینکه تعامل با دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره صمت، تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت شهرستان به‌صورت منظم انجام می‌شود، اظهار کرد: در قالب گشت‌های مشترک، تلاش می‌کنیم ضمن شناسایی تخلفات احتمالی، از بروز نابسامانی در بازار جلوگیری شود و آرامش و تعادل قیمتی در بازار حفظ شود.

وی ادامه داد: همکاری اصناف با بازرسان و رعایت قوانین و مقررات صنفی، نقش بسزایی در بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

رئیس اناق اصناف ساوه ادامه داد: این اتاق با هدف ایجاد تعامل سازنده میان بازاریان و نهادهای نظارتی، همواره تلاش کرده است تا ضمن اجرای قانون، از واحدهای صنفی قانون‌مدار حمایت کند.

خدامی تصریح کرد: در کنار بازرسی‌ها، برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی متعددی نیز برای واحدهای صنفی در نظر گرفته شده تا فعالان بازار با ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی آشنا شوند و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: اتاق اصناف ساوه با تمام توان در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت از واحدهای صنفی قانون‌مدار و ایجاد شفافیت در بازار فعالیت می‌کند و روند بازرسی‌ها تا پایان سال با جدیت تداوم دارد.

خدامی گفت: تحقق کامل اهداف نظارتی و حفظ ثبات بازار نیازمند همراهی و همکاری آگاهانه مردم ساوه است تا با گزارش به‌موقع تخلفات، زمینه ساماندهی بهتر بازار فراهم شود.