به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد: قوه قضاییه در نظر دارد در اجرای ماده ۶ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی و بند ب ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور و در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی و آیین نامه تعیین اولویت‌های استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف مصوب ریاست قوه قضاییه، تعداد ۶ هزار نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون به منظور خدمت در محاکم صلح به صورت پیمانی استخدام کند.

بر این اساس، فرایند انجام جذب از طریق برگزاری آزمون کتبی، مراحل گزینش و مصاحبه تخصصی انجام خواهد شد.

علاقمندان شرکت در این آزمون می‌توانند با دریافت دفترچه آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ ، مراحل ثبت نام و شرایط مندرج در این آزمون را مطالعه کنند.