برد شیرین تراکتور در ایستگاه نخست لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتور و پیکان از هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور شامگاه جمعه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز با حضور نزدیک به ۴۹ هزار تماشاگر برگزار شد.

در طول بازی شاگردان جواد نکونام مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشته و چندین بار دروازه پورحمیدی را با خطر جدی روبرو کرده و نهایتا دقایق ۳۴ و ۴+۴۴ توسط شهریار مغانلو به گل دست یافت و با نتیجه ۲ بر صفر نیمه نخست را به پایان رساند.

در دقیقه ۴+۴۴ با خطا احمدی بازیکن پیکان روی مسعود زائر کاظمی علی رغم دریافت کارت زرد این بازیکن داور بازی مجاب شد به VAR برود که بعد از بررسی این صحنه کارت زرد را ابطال و کارت قرمز مستقیم به نیما احمدی داد تا ادامه بازی را تیم مهمان ۱۰ نفره بازی کند.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، ادیلیون زامبروکوف، تیبور هالیلوویچ(سید مهدی حسینی)، مهدی ترابی(هادی حبیبی)(مهدی شیری)، دانیال اسماعیلی فر، مسعود زائر کاظمین، محمد نادری، محمد دانشگر، شهریار مغانلو(تومیسلاو استراکال) و امیر حسین حسین زاده

ترکیب پیکان

حسین پورحمیدی، امیرحسن غلامی، صایب محبی، حجت الله احمدی(رضا شکاری)، مهدی نجفی، فرید امیری، فرشید باقری، امیرعلی مددی، علی اصغر اعرابی(سجاد آشوری)، نیما احمدی و ایلیا کرمی

قضاوت این دیدار را کوپال ناظمی به عنوان داور وسط، علیرضا ایلدروم، حامد تازه پور، شبیر بهروزی و مسعود مرادی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

گفتنی است، در طول بازی حجت الله احمدی و نیما احمدی از تیم پیکان به ترتیب کارت زرد و قرمز دریافت کردند.