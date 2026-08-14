به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی عصر امروز جمعه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با تشریح عملکرد پنج‌ساله گفت: پس از چهار دهه حضور مستمر آقایان در عالی‌ترین مسند اجرایی کشور، اکنون زمان آن فرا رسیده که فضایی برای حضور بانوان با هویت الهی و زنانه مبتنی بر مهرورزی، اقتدار و پاک‌دستی فراهم شود تا شاید گره‌های کور فروبسته در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با نگاه جدید و دور از خیانت باز شود.

وی با اشاره به کارنامه خود در مجامع بین‌المللی، اظهار داشت: در مقاطع حساس، به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل و ژنو حضور داشته و در مذاکرات پیچیده با مقامات ارشد بوسنی و صربستان، مسائل کلیدی حوزه زنان، ورزش و دانشگاه‌ها به او واگذار شده بود.

فلاحی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دلایل عدم نتیجه‌بخشی رایزنی‌های گسترده برای اجرای طرح‌های بزرگ در استان ایلام، با شفافیت کامل به تشریح موانع متعدد پیش روی این پروژه‌ها پرداخت و تصریح کرد: پروژه‌های حیاتی مانند راه‌آهن ایلام، سد استراتژیک چنار و منطقه آزاد مهران، به رغم پیگیری‌های شبانه‌روزی و جلسات متعدد با وزرای راه، نیرو و نفت، با موانع جدی اداری، کمبود شدید اعتبارات و گاهی دخالت‌های غیرکارشناسی برخی مدیران مواجه شده که عملاً روند اجرای این طرح‌ها را با کندی بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه برای رفع این موانع شخصاً به بغداد سفر کرده و با سفیر ایران در عراق دیدار داشته تا از عقب‌افتادگی استان در پروژه راه‌آهن که می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد منطقه ایجاد کند، جلوگیری کند، افزود: همچنین با برگزاری جلسات فشرده با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اصل ۹۰، برای تأمین اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سد چنار و اخذ مجوزهای زیست‌محیطی آن تلاش شده است.

آخرین وضعیت منطقه آزاد مهران

وی با انتقاد از برخی مدیران که به جای حل مشکل، خود به مانعی بزرگ تبدیل شده‌اند، اظهار داشت: در موضوع منطقه آزاد مهران، با حضور افراد فاقد صلاحیت در هیئت مدیره این منطقه به شدت مخالفت کرده و هشدار داد که اگر مواظبت دقیق نشود، منطقه آزاد به منطقه ویژه رانت‌خواران تبدیل خواهد شد که نه تنها سودی برای مردم ایلام ندارد، بلکه سرمایه‌های استان را نیز به خطر می‌اندازد.

فلاحی با اشاره به دغدغه دیرینه خود درباره تبعیض علیه نیروهای شرکتی، گفت: کارگری که ۲۰ سال همان وظایف کارمندان رسمی را انجام می‌دهد، از حقوق و مزایای متناسب محروم است و این بی‌عدالتی آشکار است، در همین راستا با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان مربوطه و ارائه طرح‌های قانونی، تلاش شده تا این تبعیض تاریخی را رفع کند و خوشبختانه اخیراً آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی ابلاغ شده که گامی مثبت در این مسیر است.

وی در ادامه به اقدامات مؤثردر حوزه ورزش استان نیز اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و همراهی مسئولان وزارت نفت، موفق به اخذ مصوبه برای احداث هشت باشگاه ورزشی تخصصی در استان شده ایم.

فلاحی در خصوص مطالبات صنفی خبرنگاران، به ویژه در زمینه بیمه، گفت: با وزارت ارشاد گفتگوهای سازنده‌ای داشته ایم و تسهیلاتی نیز ارائه شده، اما این اقدامات کافی نیست و امیدواریم با همکاری وزارت ارشاد و تهیه لایحه‌ای با منابع مشخص، مشکل بیمه خبرنگاران که معیشت آنان را با چالش جدی مواجه کرده، به سرانجام برسد.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مرز مهران به عنوان یکی از مهمترین پایانه‌های مرزی کشور در ایام اربعین، گفت: شبکه آب فرسوده این منطقه نیاز به بازسازی اساسی دارد و با وجود پیگیری‌های متعدد و اخذ مصوباتی از وزارت نیرو، متأسفانه شرایط جنگی کشور موجب توقف بخشی از این اقدامات شده و امیدوار است که به زودی این پروژه حیاتی به نتیجه برسد.

فلاحی در پایان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت در شرایط سخت کنونی که کشور با محاصره اقتصادی و تهدیدات نظامی مواجه است، خاطرنشان کرد: نباید اختلافات جزیی را به عرصه عمومی کشاند و باید با همدلی و همزبانی، از همه ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات معیشتی و عمرانی مردم استفاده کرد و اجازه نداد دشمن از شکاف‌های داخلی برای ضربه زدن به کشور سوءاستفاده کند.