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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

مقام نظامی آمریکا: در برابر حمله پهپادی گسترده ناتوان هستیم

مقام نظامی آمریکا: در برابر حمله پهپادی گسترده ناتوان هستیم

مقام نظامی آمریکا به ناتوانی این کشور در برابر حمله پهپادی گسترده اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جوزف جرارد، ژنرال ارتش آمریکا و معاون فرماندهی شمالی این کشور در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا در حال حاضر می‌تواند با حمله انبوه پهپادها در داخل خاک خود مقابله کند، پاسخ داد: خیر.

وی اضافه کرد: ما حسگرهای لازم را نداریم و بسته به اینکه این پهپادها قرار است به کجا حمله کنند ممکن است اصلاً حسگری در اختیار نداشته باشیم. همچنین به تجهیزات لازم برای مقابله با این تهدید نیز وابسته هستیم.

جرارد افزود: بنابراین در حال حاضر برای مقابله با چنین چیزی به خوبی مجهز نیستیم. ما شاهد استفاده از این نوع حملات هستیم و هر روز در سراسر جهان آن را می بینیم. باید راهی برای کاهش این تهدید پیدا کنیم اما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم.

او همچنین گفت: بزرگ‌ترین مشکل فعلی، شناسایی پهپادها است و نحوه شناسایی آنها یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فرماندهی شمالی آمریکا محسوب می‌شود.

کد مطلب 6916484

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