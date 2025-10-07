ناتو در سال ۲۰۱۸ در آستانه فروپاشی بود؛ ترامپ قصد خروج داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو میگوید که این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی این کشور، در آستانه فروپاشی بود.
استولتنبرگ در بخشی از کتاب زندگینامه خود تحت عنوان «تحت امر من» که قرار است در آینده منتشر شود، به یاد میآورد که در آستانه اجلاس سال ۲۰۱۸ ناتو در بروکسل، ترامپ که در دوره نخست ریاست جمهوریاش بود، شکایت و گلایه کرد که آمریکا ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینههای این بلوک را پرداخت میکند و دیگر قرار نیست چنین کاری انجام دهد و تهدید به خروج از این ائتلاف کرد.
وی به نقل از ترامپ نوشته است: ببینید، اگر ما خارج شویم، واقعا خارج میشویم.شما به شدت به ناتو نیاز دارید. ما به ناتو نیازی نداریم.
دبیرکل سابق ناتو اضافه کرد که اگر آمریکا از این بلوک نظامی خارج میشد، «این ائتلاف میمُرد.»
ترامپ بعدها در اظهاراتی مشابه در جریان آن اجلاس گفت که آمریکا به ناتو نیازی ندارد و «مشغول کار خودش خواهد شد» مگر آنکه اعضای اروپایی این ائتلاف هزینه نظامی خود را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. وی همچنین با تهدید به خروج گفته بود که «دیگر دلیلی ندارد که اینجا بمانم»!
رویکرد ترامپ به هراسها درباره احتمال فروپاشی این ائتلاف دامن زد. استولتنبرگ اضافه کرد که آنگلا مرکل، صدر اعظم وقت آلمان و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه سعی داشتند تا تنشها را فروبنشانند و مارک روته، نخست وزیر سابق هلند و دبیرکل کنونی ناتو، با اشاره به افزایش هزینه نظامی از سوی اعضای اروپایی به اندازه ۳۳ میلیارد دلار، موفق شد تا ترامپ را به ماندن متقاعد کند.
به گفته استولتنبرگ، ترامپ به شرط آنکه این افزایش هزینه نظامی به پای او نوشته شود و به طور علنی اعتبار آن را به دست آورد، با ماندن در ناتو موافقت کرد!
استولتنبرگ همچنین اضافه کرد که اگر ترامپ خارج میشد، پیمان ناتو و ضمانتهای امنیتی آن بیارزش میشد. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که آن اتفاق میزان وابستگی ناتو به مشارکت آمریکا را برجسته کرد.
مسکو همواره نسبت به تشدید نظامیسازی ناتو در سالهای اخیر ابراز نگرانی و بارها گسترش این ائتلاف به سمت مرزهای شرقی اروپا را یکی از ریشههای اصلی بحران اوکراین توصیف کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته که ناتو «به طور غیر رسمی در جنک با روسیه است.»
