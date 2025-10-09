کرملین: دیدار جدیدی بین پوتین و ترامپ در دستور کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: دیدار جدیدی بین پوتین و ترامپ در دستور کار نیست. هیچ واکنش اساسی از سوی واشنگتن نسبت به ابتکار روسیه درباره پیمان «استارت نو» وجود نداشته است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: در گفتگوها پیرامون حل و فصل بحران اوکراین وقفه‌ای ایجاد شده است. هیچ پاسخ اساسی از جانب کی‌یف در مورد پیش‌ نویس اسناد و کارگرو ه‌های مربوطه ارائه نشده است. کی‌یف در حال حاضر به روند صلح تمایلی ندارد، آنها فکر می‌کنند که چیزی در جبهه‌ های نبرد تغییر خواهد کرد، اما وضعیت واقعی، خلاف این را نشان می‌دهد.

دیمیتری پسکوف، در ادامه پیرامون توافق توقف جنگ در غزه گفت: از تلاش‌ ها برای دستیابی به آتش‌ بس در غزه باید استقبال کرد.