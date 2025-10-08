روسیه از توافقنامه کاهش ذخایر پلوتونیوم با آمریکا خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دومای دولتی روسیه، امروز چهارشنبه توافقنامه‌ مربوط به کاهش ذخایر پلوتونیوم میان روسیه و آمریکا را لغو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دومای دولتی روسیه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، توافقنامه میان روسیه و ایالات متحده درباره کاهش ذخایر پلوتونیوم، لغو می‌ شود.

در بیانیه صادره در خصوص خروج مسکو از این توافق آمده است که واشنگتن مجموعه‌ ای از اقدامات ضدروسی جدیدی را در پیش گرفته است که همکاری های راهبردی موجود در زمان توافق را تغییر داده و تهدیدهای قابل توجهی را برای ثبات ایجاد کرده است.

گفتنی است که توافق مذکور با هدف کاهش ذخایر عظیم پلوتونیوم درجه تسلیحاتی باقیمانده از هزاران کلاهک هسته‌ای دوران جنگ سرد امضا شده بود.