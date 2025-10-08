  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

روسیه از توافقنامه کاهش ذخایر پلوتونیوم با آمریکا خارج شد

روسیه از توافقنامه کاهش ذخایر پلوتونیوم با آمریکا خارج شد

با تصویب دومای دولتی روسیه، توافقنامه میان روسیه و آمریکا درباره کاهش ذخایر پلوتونیوم لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دومای دولتی روسیه، امروز چهارشنبه توافقنامه‌ مربوط به کاهش ذخایر پلوتونیوم میان روسیه و آمریکا را لغو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، دومای دولتی روسیه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، توافقنامه میان روسیه و ایالات متحده درباره کاهش ذخایر پلوتونیوم، لغو می‌ شود.

در بیانیه صادره در خصوص خروج مسکو از این توافق آمده است که واشنگتن مجموعه‌ ای از اقدامات ضدروسی جدیدی را در پیش گرفته است که همکاری های راهبردی موجود در زمان توافق را تغییر داده و تهدیدهای قابل توجهی را برای ثبات ایجاد کرده است.

گفتنی است که توافق مذکور با هدف کاهش ذخایر عظیم پلوتونیوم درجه تسلیحاتی باقیمانده از هزاران کلاهک هسته‌ای دوران جنگ سرد امضا شده بود.

کد خبر 6616346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها