۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

آلمان: رفتار روسیه غیرقابل قبول است؛ توان دفاعی خود را تقویت می‌کنیم

وزیر امور خارجه آلمان با طرح این ادعا که رفتار روسیه غیرقابل قبول و نقض آشکار نظم بین‌المللی است، تأکید کرد که برلین و ناتو برای مقابله با تهدیدات مسکو باید توان دفاعی خود را تقویت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه آلمان مدعی شد: نشانه‌های زیادی وجود دارد که روسیه پشت تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردن و نقض حاکمیت ما است.

«یوهان وادفول» در ادامه مصاحبه اختصاصی با الجزیره افزود: ما اجازه نخواهیم داد حاکمیت ما یا حاکمیت کشورهای ناتو توسط هیچ طرفی نقض شود.

وی تصریح کرد: روسیه کشوری است که به نظم مبتنی بر قانون و قوانین بین‌المللی احترام نمی‌گذارد و آن را زیر پا می‌گذارد. رفتار مسکو غیرقابل قبول و نقض آشکار نظم بین‌المللی است.

این مقام ارشد آلمانی تأکید کرد: ما پس از تبدیل اقتصاد روسیه به یک اقتصاد جنگی، نسبت به نشانه‌های خطرناک این اقدام هشدار می‌دهیم و دولت آلمان هشدارهای سازمان‌های امنیتی را بسیار جدی می‌گیرد.

وادفول با بیان اینکه «ما در تلاشیم تا تلاش‌های دفاعی خود را برای مقابله با تهدیدات روسیه تقویت کنیم»، گفت: ما مجبوریم تلاش‌های زیادی انجام دهیم زیرا در همسایگی روسیه زندگی می‌کنیم که رفتاری تهاجمی دارد.

وزیر خارجه آلمان ادامه داد: ما در ناتو تصمیمات مشترکی برای تقویت تلاش‌های دفاعی خود گرفته‌ایم. اروپا و آلمان باید برای تضمین امنیت در این قاره اقدامات بیشتری انجام دهند.

وی همچنین ادعا کرد: آمریکا تغییر کرده و دولت فعلی با دولت‌های قبلی متفاوت است. با وجود چالش‌ها، روابط بین آلمان و آمریکا همچنان قوی است. ما در تلاش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایالات متحده متحد خوبی برای آلمان باقی می‌ماند.

