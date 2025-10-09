کشف ۷.۵ تن انواع مواد مخدر در تهران؛ انسداد ۵۰ کانال تلگرامی

سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری بیش از ۷.۵ تن انواع مواد مخدر توسط همکاران ما کشف و ضبط شده است.

وی افزود: عوامل اصلی توزیع این مواد که امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

مبارزه با فروشندگان مواد مخدر در فضای مجازی

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، ۴۵ قاچاقچی مواد مخدر که در فضای مجازی فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شده‌اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این حوزه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ پیج و کانال تحت رصد پلیس قرار گرفته که تاکنون ۵۰ کانال تلگرامی و ۱۰۰ پیج در فضای مجازی مسدود شده‌اند. همچنین بیش از ۳۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در فضای مجازی کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به همکاری نزدیک پلیس فتا و پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: با حمایت مراجع قضایی، برخورد قانونی قاطع و مستمر با سوداگران مرگ در فضای مجازی ادامه دارد.

آمار کلی دستگیری‌ها و جمع‌آوری معتادان متجاهر

سرهنگ باباپور با بیان اینکه تلاش‌های پلیس در مقابله با مواد مخدر ادامه دارد، گفت: از ابتدای سال جاری، ۳۶۲ قاچاقچی عمده، حدود ۳۰ هزار خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد مخدر و بیش از ۵۱ هزار معتاد متجاهر از سطح شهر تهران جمع‌آوری شده‌اند.

وی در پایان با قدردانی از رسانه‌ها خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی به عنوان بازوی قوی پلیس در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه ایفا می‌کنند. این تعامل دوسویه میان رسانه، مردم و پلیس باعث افزایش اثربخشی اقدامات ما شده و می‌تواند در بهبود وضعیت اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.