به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته جهانی ناشنوایان، به منظور بررسی ضرورت و سازکار واژهگزینی و اشارهسازی برای اصلاحات علمی در زبان اشاره ایرانی نشست هماندیشی تشکیل کارگروه واژهگزینی برای این حوزه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمد دبیرمقدم، معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان، علیرضا نجفپور، رئیس انجمن خانواده ناشنوایان ایران، مسئول کمیته زبان اشاره ایرانی شبکه ملی و مدرس زبان اشاره ایرانی، افسانه صادقی، مدیر عامل شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد افراد دارای معلولیت شنوایی و مترجم زبان اشاره ایرانی، فرزانه سلیمانبیگی، عضو هیئتعلمی و مدیر گروه رشته مترجمی زبان اشاره ایرانی در دانشگاه فرشتگان، برگزار شد، مریم مسگرخویی، پژوهشگر فرهنگستان و مشاور شبکه ملی تشکلهای مردمنهاد افراد دارای معلولیت شنوایی گزارشی از فعالیتهای فرهنگستان در حوزه زبان اشاره ایرانی، از جمله تصویب واژه «مترجم زبان اشاره» در گروه شنواییشناسی و تصویب نام زبان اشاره ایرانی در استاندادرهای بینالمللی، ارائه کرد.
در ادامه نشست، با توجه به اینکه زبان اشاره ایرانی، مانند سایر زبانها، در معرض وامگیری از زبانهای اشاره دیگر کشورهای دنیا است، درباره ضرورت تشکیل کارگروه واژهگزینی برای زبان اشاره در گروه واژهگزینی فرهنگستان بحث و گفتوگو شد.
در بخش سازکار تشکیل و فرایند کار در گروه واژهگزینی زبان اشاره ایرانی، پیشنهاد شد که با حضور متخصصان ناشنوای زبان اشاره ایرانی، نخست پیکرهای از واژگان پایه این زبان آماده شود، سپس با مطالعه و پژوهش در شیوههای نوواژهسازی در زبان اشاره، شیوهنامهای با هدف روششناسی این کار تدوین شود که با استفاده از آن بتوان روند نواشارهسازی را پیش برد.
