خرید خارجی پرسپولیس همچنان بدون مجوز!

به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه با شروع دور جدید تمرینات پرسپولیس به جمع هم تیمی های خود می پیوندد تا خود را برای حضور در لیست این تیم در ادامه فصل جاری لیگ برتر اماده کند.

مدافع خارجی پرسپولیس که یکی از گران قیمت ترین خریدهای تابستانی این تیم بوده است پس از آزمایش های اولیه مبنی بر ابتلا به هپاتیت، مجوز بازی در لیگ برتر را پیدا نکرد تا دوره مصروف داروهای خود را برای کاهش دوزِ مورد تایید پزشکان آغاز کند.

اوریه در حالی تمرینات خود را از سر می گیرد که برای حضور در لیگ برتر فصل جاری باید دوباره مورد تست پزشکی ایفمارک قرار بگیرد.

از قرار معلوم این بازیکن تا ۱۰ روز آینده تست دوباره خواهد داد تا در صورت کاهش میزان درگیری او با بیماری هپاتیت B مجوز بازی در لیگ بیست و پنجم را پیدا کند.