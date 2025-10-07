هاشمیان پیگیر جلسه‌ با مدیریت پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان قصد دارد در تعطیلات جاری لیگ برتر فوتبال کشور بار دیگر با رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، جلسه‌ای برگزار کند. سرمربی سرخپوشان در این نشست قرار است درباره وضعیت تیم، نیاز به جذب بازیکن جدید و برخی مسائل فنی و مدیریتی صحبت کند.

هاشمیان شخصاً درخواست برگزاری این جلسه را داده تا دیدگاه‌های خود را همچون هفته گذشته با مدیرعامل باشگاه در میان بگذارد. یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو، گلایه او از عدم نهایی شدن انتقال جمال لوئیس مدافع مدنظر پرسپولیس خواهد بود.

همچنین سرمربی پرسپولیس تاکید دارد روند مذاکره با بازیکنان آزاد برای تقویت تیم در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود تا سرخ‌پوشان در بازگشت به مسابقات با ترکیب کامل‌تری وارد میدان شوند.